Donald Trump arról beszélt, hogy 25 százalékos vámot vetne ki az acél és 10 százalékosat az alumínium importjára, a befektetők attól tartanak, hogy egy ilyen lépés globális kereskedelmi háborúhoz vezetne. Trump bejelentésére már az EU és Kanada is reagált, határozott választ adnak, ha az Egyesült Államok valóban vámot vezet be.

A kereskedés utolsó óráiban a mínusz 600 pontot is megközelítette a Dow, végül az index 420 pontos gyengüléssel zárt, ami 1,7%-os mínusznak felel meg. Az S&P 500 és a Nasdaq is mínuszban zárta a kereskedést, előbbi 1,34%-ot, utóbbi 1,27%-ot gyengült.

Reagáltak az autógyártók 2018.03.01 21:37

Nagyot esett ma a General Motors, a Ford, a Fiat, a Toyota és a Honda árfolyama is, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a nagy acél- és alumínium-felhasználók költségei jelentősen emelkedhetnek, ha az az Egyesült Államok importvámot vezetne be. Az autógyártók igyekeznek nyugtatni, a General Motors és a Toyota is nyilatkozatot adott ki, amiben azt írják, hogy az USA-ban felhasznált acélt és alumíniumot szinte teljes egészében az Egyesült Államokban szerzik be, ezért a vám csak mérsékelten hatna a működésükre.

Más véleményen van az amerikai autókereskedők szövetsége, szerintük az importvám megemeli majd az autógyártás költségét, emiatt drágábbak lesznek a járművek, az értékesítések pedig esnek. Nem is jöhetne ez rosszabbkor a szövetség szerint, az elmúlt hónapokban ugyanis magas szinten, de stagnáltak az eladások, az autógyártók nem képesek lenyelni a megemelkedő költségeket.