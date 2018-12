Trump: most kell venni az amerikai részvényeket!

A világ legnagyszerűbb vállalatai vannak az országunkban, és igazán jól megy nekik. Úgy gondolom tehát, hogy ez egy remek vételi alkalom. Tényleg egy nagyszerű lehetőség a befektetéshez

- mondta Donald Trump újságírói kérdésre válaszolva a Fehér Házban kedden.December 24-én az amerikai indexek folytatták mélyrepülésüket, az S&P 500 index 20 hónapja nem látott mélységbe került. Erről bővebben itt írtunk:

Trump nem titkoltan mindig úgy tekintett a tőzsdékre, mint az adminisztrációjának teljesítménymérőjére, így az utóbbi időben látott esések miatt különösen frusztrált lett. Többször is hangot adott annak a meggyőződésének, hogy a Fed és annak kamatpolitikája tehet az amerikai tőzsdék gyengélkedéséről.Felmerült az is, hogy Trump esetleg pénzügyminiszterré nevezné ki Jerome Powell jelenlegi Fed-elnököt, akit így sokkal könnyebben tudna elbocsátani. A pletykákat Trump minden esetre tagadta, elmondása szerint bízik Steven Mnuchin jelenlegi pénzügyminiszterben, és nagyon tehetségesnek nevezte őt.Trump újságírói kérdésre elmondta azt is, hogy a szerinte gyors ütemű kamatemelések ellenére bízik a Fedben és Powellben.