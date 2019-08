Trump rájött arra, mi az, amiért az EU bármit megtesz neki

Ebben a játszmában minden jó lap a mi kezünkben van, csak meg kell adóztatnunk az autóikat, és az EU mindent megad nekünk, amit csak akarunk,

Az Egyesült Államok és az Európai Unió augusztus elején kereskedelmi megállapodást kötött, aminek a középpontjában az amerikai szarvasmarha-export állt, az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt ugyanis az amerikaiak egyre nehezebben tudták eladni termékeiket Kínában, ezért kerestek új piacot az áruknak. A megállapodás eredményeként a vámmentes amerikai szarvasmarha-export volumene megháromszorozódhat, akár évente 420 millió dollárt is elérhet az értéke.Most Donald Trump elárulta, hogyan sikerült megállapodni az EU-val: az amerikai elnök kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy van egy gyenge pontja Európának, ő pedig ezt ki is használja.nyilatkozta Trump.A nyilatkozatban sikerült két német autómárkát is megemlítenie az amerikai elnöknek, Trump azt mondta, az európaiak több millió BMW-t és Mercedest küldenek az USA-ba.Trump legutóbbi kijelentéseit sokan fenyegetésként értelmezik. Az amerikai elnök még az év elején beszélt arról, hogy megadóztatná az EU-ból és Japánból az USA-ba érkező személyautókat és autóalkatrészeket, azonban a megemelt vámok kivetését májusban 180 nappal elhalasztották.