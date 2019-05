Túlnőtt magán a 3-as BMW

Érdeklik a legújabb BMW-modellek? : tesztelje Ön is az új 3-as BMW-t. Kattintson és jelentkezzen : tesztelje Ön is az új 3-as BMW-t.

Még nagyautósabb lett a 3-as, a két generációval ezelőtti modellhez képest a mostani 19 centivel hosszabb, az előzőhöz képest pedig 8,5 centit nyúlt, ráadásul a szélessége is nőtt 1,6 centit, a növekedés nagy része pedig egyértelműen a beltérben csapódott le.Mostanra a 3-as BMW akkora autó lett, hogy négy magas növésű felnőtt is kényelmesen elfér benne. Ennek viszont nem látja kárát a vezetési élmény: minden eddigi 3-ashoz hasonlóan kiváló vezetési élményt nyújt, úgy maradt sportos, hogy közben a nagyautókra jellemző kényelmi faktort nyújtja.

A BMW 2 literes, 190 lóerős motorja egy kifejezetten jó erőmű, jól gyorsítja az autót, rugalmas, 50 felett alig hallani valamit a hangjából, és nagyon jó a fogyasztása is, nagyon óvatosan közlekedve simán 5-össel is tud kezdődni a fogyasztása, normál esetben 6,5 liter körül el lehet autózni vele, ha folyamatosan kinyomnánk a szemét, akkor is megállna 9 liter alatt.Hivatalosan 6,9 másodperc alatt van százon ezzel a motorral az autó, ami érzésre igaz is lehet. A gyorsulás egyébként úgy néz ki, hogy a gázpedál lenyomása után van néhány tizedmásodperc gondolkodás, utána viszont megindul az autó, és mivel rugalmas a motor, 80-ról is szépen gyorsul.

Az új modell nagyobb, nyúlánkabb

A külsőt tekintve az új 3-as orrát alapvetően határozzák meg a fényszórók, amik nagyon menők. Az előző 3-as lámpái is impozánsak voltak, de ez még sportosabb, agresszívebb, főleg, ha be van kapcsolva a lézervilágítás.A veséken már lehet vitatkozni, jól megnőttek, ami általános BMW-trend, viszont a vesék körül a krómkeret is sokkal hangsúlyosabb, vastagabb lett, ami már eléggé véleményes, összességében azonban vagány lett az új 3-as orra a markáns lámpákkal, sportos légbeömlőkkel.

A hátulján vannak talán a legszembetűnőbb változások, ott látszik, hogy a formatervezők szabadon engedték a fantáziájukat: még sportosabb és dinamikusabb a megjelenés.A belsőt tekintve az anyaghasználat még prémiumabb, ergonómiában mindenképpen történt előrelépés, közelebb van egy 5-öshöz, mint korábban. Érdemes külön kiemelni a kormányt, az M bőr sportkormány sokat hozzátesz az élményhez, jó fogású, és egyébként szép is, sokat dob rajta a kis M logo.

Összességében az új 3-as BMW tovább fejlődött az elődjéhez képest, kívül belül jóval nagyobb lett, érzésre nagyautósabb is, miközben nem veszített BMW-sségéből. A 320d xDrive tesztautó induló listaára 13 millió forint: az összképpel elégedettek lehetünk, az előző modellhez képest javult a zajkomfort, a vezethetőségben pedig nem csalódtunk.