Túlságosan szennyezőek a régi dízelek, nagyon nehéz lesz megtisztítani őket

SCR katalizátor

Az SCR katalizátor a dízel autókban lévő környezetvédelmi alkatrész, ami egy speciális segédüzemanyaggal, a több gyártónál is AdBlue-nak nevezett folyadék alkalmazásával együttesen teszi lehetővé, hogy a dízeles autók teljesítsék a szigorú környezetvédelmi normákat. Az SCR (Selective Catalytic Reduction, szelektív katalitikus redukció) azt a redukálási eljárást jelöli, amivel a dízel motoroknál utólagos redukcióval csökkenthető a károsanyag-kibocsátás a megfelelő határérték alá. A rendszer a nitrogén-oxidokat vízzé és nitrogénné alakítja át.

a nitrogénoxid-kibocsátás felső határértéke 270 mg/km, ráadásul ezt a határértéket nem a próbapadon, hanem valós körülmények között kellene teljesíteni az autóknak

a határértéket 5-30 Celsius-fok között kell teljesíteni, 2 kivétellel: 4 és -3 fok között a határérték a duplája (540 mg/km) lehet, 30 fok felett pedig a határérték 1,6-szorosát (432 mg/km) kell teljesíteni

az utólagos SCR-rendszer alkalmazásával a fogyasztás nem emelkedhet meg 6 százaléknál nagyobb mértékben

és az SCR-rendszer gyártójának szavatolnia kell a rendszer működőképességét 100 ezer kilométerig vagy 5 évig

Nem túl megbízhatóak a rendszerek

Nyáron minden rendben

Az ADAC 2018-ban végzett méréseket olyan autókon, amelyeket utólagosan szereltek fel SCR katalizátorral. Akkor az eredmények azt mutatták, hogy a tesztben szereplő Euro 5-ös besorolású autók nitrogénoxid-kibocsátása 50-70 százalékkal csökkenthető. A vizsgált autókat azóta is tesztelik, és mostanra 50 ezer kilométert tettek meg valós körülmények között, vagyis városban, autóúton és autópályán. Az ADAC most készített egy összefoglalót a tartós teszt tapasztalataiból.A német közlekedési minisztérium tavaly év végén közzétett egy irányelvet azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellene átalakítani az Euro 5-ös dízeles autókat, és milyen károsanyag-kibocsátási határértékeknek kellene megfelelniük a járműveknek. A szabályok rendkívül szigorúak:A teszt egyik legfontosabb tapasztalata az volt, hogy a nitrogénoxid-kibocsátás miatt beépített rendszerek nem működnek megbízhatóan. Több meghibásodás is történt az 50 ezer kilométeres tartós teszt alatt, mechanikai hibák, rendszerleállás, instabil áramellátás okozott nagy kilengéseket a mérésekben. A gyártók a tesztek alatt folyamatosan javították, fejlesztették a rendszereiket, de sok munka van még hátra ahhoz, hogy az SCR-rendszerek tartósan megbízhatóan működjenek.A tartósteszt alapján a rendszerek (ha éppen működnek) optimális hőmérséklet mellett jelentősen csökkentik a károsanyag-kibocsátást, ráadásul minden esetben sikerült a közlekedési minisztérium irányelvében szereplő határérték alá szorítani a NOx-kobocsátást. Tavaly augusztus végén, jellemzően 23 fok feletti hőmérsékletben jól működtek a katalizátorok, és a brutálisan magas, eredetileg 700-1100 mg/km-es kibocsátást (az Euro 5-ös motoroknál a hivatalos NOx-kibocsátási határérték 180 mg/km (!) volt) sikerült 64-80 százalékkal csökkenteni, így a kibocsátás a 270 mg/km-es határérték közelébe vagy az alá csökkent.

Ősszel jelentősen emelkedik a NOx-kibocsátás

Ha az optimálishoz képest alacsonyabb a hőmérséklet, akkor a katalizátorok már koránt sem működnek jól. Németországban az éves átlaghőmérséklet közel 10 fok, tavaly ősszel ilyen körülmények között, nagyjából 10 Celsius-fokban a teszteken elbuktak a rendszerek. Már csak azért is, mert a kiindulóérték is jóval magasabb volt: helyenként 2000 (!) mg/km-t is mértek a tesztautóknál, ami több mint 11-szerese az Euro 5-ös dízeles autókkal szemben támasztott (próbapados) határértéknek. Az ADAC tartóstesztjén őszi hőmérséklet mellett 51-77 százalékkal csökkent a NOx-kibocsátás, de még a legjobb esetben is 400 mg/km-es érték jött ki a teszten, jóval magasabb, mint a 270-es határérték.

Télen elbuknak a rendszerek

Fagypont közeli hőmérséklet mellett a katalizátorok nem képesek hozni a határértékeket, a tesztautóknál (az egyik autó, a Fiat Ducato időközben balesetet szenvedett, így a további tesztben nem vett részt) jóval magasabb NOx-kibocsátási értékek jöttek ki, mint amit a minisztérium előirányzott, ami részben arra vezethető vissza, hogy az autók beállítása miatt azok hidegben jóval több károsanyagot bocsátanak ki.

És még a fogyasztás is alaposan megemelkedik

Az SCR-rendszerek utólagos beépítésével a tesztautók fogyasztása 7-13 százalékkal (0,5-0,7 liter/100 km) emelkedett meg, az előirányzott legfeljebb 6 százalékkal szemben. Ráadásul az SCR-katalizátor működéséhez AdBlue-folyadékra is szükség van, ebből a tesztautóknál 0,7-3,7 liter fogyott 1000 kilométerenként.

Nem ez lesz a megoldás

A tartósteszt egyik fontos tapasztalata, hogy utólagosan beépített készülékekkel jelentősen csökkenthető a dízeles autók károsanyag-kibocsátása, ráadásul tartósan, és gyakorlatilag minden hőmérsékleti tartományban képesek csökkenteni a NOx-kibocsátást az SCR-katalizátorok. A rendszerek azonban még mindig nem megbízhatóak, ráadásul, ha nem optimálisak a körülmények, akkor a használatukkal sem lehetséges elérni a kitűzött határértékeket, már csak azért sem, mert az autók valós körülmények között az eredeti hatérértékek többszörösének megfelelő mennyiséget bocsátanak ki károsanyagokból. Az autógyártók egyébként valószínűleg már régen rájöttek arra, hogy a régebbi dízeles autókat csak rendkívül drága és körülményes utólagos átalakításokkal sem lehetne igazán tisztává tenni, ezért nem is támogatják az utólagos átalakítást, aminél még abban sem sikerült megállapodni, hogy a ki (álla, autógyártók, autótulajdonosok) viselje a költségeket. Nagyon úgy tűnik, hogy nem az utólagos átalakítás lesz a megoldás a régi dízeles autók kibocsátási problémája.