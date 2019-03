Új történelmi csúcson zárt az OTP és a BUX is 2019.03.18 17:20 Emelkedéssel zárta a hétfői kereskedést a magyar tőzsde, a BUX 750 pontos plusz mellett 1,8 százalékkal került feljebb, a magyar tőzsde 42 085 ponton, új csúcson zárt, míg a blue chipek kivétel nélkül emelkedéssel zártak a hét első napját. A Mol 0,5 százalékos emelkedés után 3344 forinton zárt, a Richter 0,6 százalékos erősödést követően 5370 forinton fejezte be a hétfői kereskedést, míg a Magyar Telekom 0,8 százalékos emelkedés után 470 forinton búcsúzott a hétfői naptól. Az OTP jelentős, 4 százalékos emelkedéssel zárta a napot, a bankpapír 12 830 forinton, új történelmi zárócsúcson fejezte be a hétfői kereskedést.

Felpattantak a kispapírok 2019.03.18 16:22 A hazai blue chipek erősödésével párhuzamosan a kispapírok is nagyot emelkedtek hétfőn, a SET Group árfolyama szárnyalt ma, miután a társaság ma bejelentette, hogy a SET Group leányvállalata, a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. 70 százalékban tulajdonosa a Mátó-Stáb Kft.-nek, a társaság ma bejelentette, hogy a leányvállalata üzletrész adásvételi előszerződést kötött a fennmaradó 30 százalékos részesedés megvásárlására. A SET Group mindemellett bejelentette, hogy az összes Leányvállalatát profitorientált szemlélettel az érintett szegmensek jelentős szereplőjévé kívánja tenni. Erre, valamint a befektetők érdekeire való tekintettel döntött a Társaság a Mátó-Stáb Kft. feletti teljes ellenőrzés megszerzése mellett. A SET Group árfolyama napi limittel 468 forintig emelkedett ma. A SET Group mellett az Enefi árfolyama 19 százalékkal került feljebb. Nagyot emelkedett a FuturAqua árfolyama is, a cég papírjai 17,5 százalékot emelkedtek ma. A NordTelekom árfolyama is felpattant, a társaság részvényei 12,8 százalékkal kerültek feljebb.

Esik a Konzum 2019.03.18 14:18 Felemásan teljesítenek hétfőn a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények, az Appeninn stagnál, a CIG Pannónia 0,6 százalékkal került feljebb, míg a 4iG jelentős szárnyalást követően, 12,7 százalékkal került feljebb. Az Opus azonban 3,4 százalékkal került lejjebb, míg a Konzum 3,5 százalékot esett.

Új csúcsra emelkedett a 4iG árfolyama 2019.03.18 14:04 A Budapesti Értéktőzsde március 8-án jelentette be, hogy változik a BUX-kosár összetétele, a mai nappal a BIF és az AutoWallis részvényei mellett a 4iG is bekerült a hazai részvények elitklubjába. Az új BUX komponensek felemásan teljesítenek hétfőn, a BIF 2,4 százalékos esése mellett az AutoWallis árfolyama 5,1 százalékkal került lejjebb. A 4iG azonban valósággal szárnyal, a társaság nem csupán a BUX indexbe került be, azonban a múlt héten azt is bejelentették, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó Konzumnál és Opusnál is fontos pozíciókat betöltő Jászai Gellért lesz a társaság vezérigazgatója március 18-tól. A 4iG 1,44 milliárd forintos forgalmával a harmadik legforgalmasabb részvény ma a magyar tőzsdén az OTP és a Mol után, a 4iG mai forgalma közel ötszöröse a részvény idei átlagos forgalmának. A társaság részvényei 13,2 százalékkal kerültek ma feljebb, míg a 4iG árfolyama idén 170,9 százalékkal került feljebb, a részvény 4280 forintnál új történelmi csúcsra emelkedett ma.

Emelkednek az európai tőzsdék, felülteljesít a BUX 2019.03.18 12:14 A tengerentúli tőzsdék erősödéssel zárták a hét utolsó napját, miután a piaci szereplők kedvezően fogadták a kínai miniszterelnök nyilatkozatát, miután Li Ko-csiang szerint optimista volt azzal kapcsolatban, hogy az USA és Kína számára is kölcsönösen előnyös kereskedelmi megállapodás születhet majd. Ázsiában kitartott a pozitív részvénypiaci hangulat, a befektetőket nem bizonytalanította el a hír, amely szerint az amerikai- és a kínai elnök találkozója júniusra tolódhat el, miután a befektetői fókusz a kereskedelmi háborús bizonytalanságról fokozatosan a Fed kétnapos kamatdöntő ülése felé fordult át. Az irányadó európai részvényindexek a DAX kivételével emelkednek hétfőn, míg a magyar tőzsde 1,1 százalékos erősödésével felülteljesített.

Összeolvadási hírre emelkedik a Commerzbank és a Deutsche Bank 2019.03.18 10:25 A múlt héten a Commerzbank és a Deutsche Bank igazgatósága megegyezésre jutott az összeolvadás megvalósíthatóságáról, miután német lapértesülések szerint a Commerzbank legnagyobb részvényesének számító német kormány azt akarja, hogy már a következő hetekben döntés szülessen a két oldalon. A hétvégén bejelentették, hogy a Commerzbank és a Deutsche Bank hivatalosan is megkezdte az összeolvadásra vonatkozó tárgyalásokat, a németországi szolgáltató szektor szakszervezeti szövetsége (Verdi) ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a két pénzintézet összeolvadása nyomán 30 000 munkahely kerülhet veszélybe. A befektetők kedvezően fogadták a két bank összeolvadására vonatkozó híreket, a Commerzbank részvényei 6,1 százalékkal kerültek ma feljebb. A Commerzbank szárnyalásával párhuzamosan a Deutsche Bank részvényei is felpattantak, a Deutsche Bank árfolyama 4,1 százalékkal kerültek ma feljebb.

Szárnyal az OTP, új csúcson az árfolyam 2019.03.18 09:50 Bár a magyar tőzsde pénteken zárva tartott, az irányadó európai részvényindexek emelkedéssel zárták a hét utolsó napját, a tengerentúli tőzsdék pénteki erősödése után Ázsiában is kedvező maradt a részvénypiaci hangulat a hét első napján. A pénteki lemaradását bepótolva a magyar tőzsde is emelkedéssel vágott neki a hét első napjának, a bár a blue chipek felemásan teljesítenek ma délelőtt, az OTP azonban valósággal szárnyal, az emelkedést segíthette a Reuters beszámolója is, miután a hírügynökség által idézett lapértesülések szerint az OTP tette a legjobb, 300 millió eurós ajánlatot a harmadik legnagyobb szlovén bankra, a szlovén állam tulajdonában álló Abankra. Az OTP árfolyama 12 880 forintnál új történelmi csúcsot ütött, a részvény árfolyam bár ezt követően kissé lejjebb került, azonban az OTP ezzel együtt is 3,4 százalékkal került feljebb.

