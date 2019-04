A háztartási vagyon most nem finanszírozza a vállalati szektor innováció képességét, és ezzel a háztartások nem is részesülnek a gazdasági sikerekből. 10-15 év múlva a háztartási vagyon más, kockázatosabb eszközökben lesz, ami finanszírozza a magyar vállalatok innovációját is.

Energetikai cégek, más szektorok térhetnek vissza a tőzsdére, akár egészségügyi kötvénykibocsátás is elképzelhető lehet. A 90-es évek visszatérését várja a tőzsdén, kiegészülve a vállalati kötvényekkel.

Felmerült a kérdés, hogy mi lehet a 330 pontból a fekete hattyú, amire most nem gondolnánk, de 10 év múlva kiderül, hogy nagyon fontos? Lukács-Szalkay Petra szerint az oktatással és egészségüggyel kapcsolatos intézkedések, amelyek remélhetőleg 10 év távlatában már hoznak eredményt.

A kkv vagy nagyvállalat kérdésben Szécsényi Bálint, az Equilor vezérigazgatója szerint nem a kkv-k lesznek a meghatározó elemek a portfoliókban, de a megfelelő csomagolással bekerülhetnek, alapvetően rövid távon a nagyvállalatokban hisz. Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese hozzátette, hogy minden méretű kibocsátó fontos, a darabszámot is szeretnénk növelni, nem csak a méretet, hiszen 5-10-15 év múlva ezekből a kkv-kból lesznek majd a blue chipek.

Az előterjesztések között szerepel, hogy a bankok és az állami vállalatok részvényei tőzsdére kerüljenek, legyenek dedikált állami alapok, amelyek a budapesti tőzsdén forgó részvényekbe fektetnek és kellenek szabályozási változások is, amelyek mind a tőkepiac fejlesztését segítik.

Végh Richárd a 330 pontos versenyképességi javaslatcsomag tőkepiaci vonatkozásait is bemutatta előadásában. A tervek között szerepel, hogy egy új MTF-platform legyen a kötvényeknek, a tőkepiaci törvény nemrég bejelentett változásai pedig segítik az értékpapírosítást. A hosszú távú befektetéseket lehetne erősíteni a jóléti számlákkal, például a nyugdíjmegtakarításokat és az egészségbiztosítást, ami szignifikáns keresletet teremtene a magyar részvényekre itthon.

Itthon a bankhitelek dominálnak, a pénzügyi kultúra kevésbé fejlett, a megtakarítások szintje alacsony. De a BÉT a kkv-kat több szinten is segíti, mint például a BÉT 50, az ELITE-program, a Mentor-program, az NSEDF, vagy a Nomad az és elindult az XTend-piac is.

Végh Richárd arról beszél, hogy miért van egy országnak szüksége az erős tőkepiacra. Egyrészt erős a kapcsolat az egy főre jutó GDP-vel és van korreláció a tőkepiac fejlettsége és az innováció között is.

Nagy Márton az MNB március végén bejelentett vállalati kötvényvásárlási programjáról beszél. Előadása szerint a fejlett, likvid vállalati kötvénypiacnak számos pozitív hatása van, például javítja a monetáris politika hatékonyságát, versenyt teremt a bankszektornak, egészségesebb, diverzifikáltabb lesz a vállalati finanszírozási struktúra is. A cél, hogy kétszereződjön vagy háromszorozódjon a magyar vállalati kötvénypiac.

A vállalati kötvénypiac szerepe jelentősen felértékelődött a globális válság után. De miközben a fejlett európai országokban a GDP 20 százalékát felülmúlja, addig a CEE-régióban nem éri el a GDP 10 százalékát, Romániának például gyakorlatilag nincs vállalati kötvénypiaca. Magyarország is nagyon alulfejlett ebben az összehasonlításban. 2018 harmadik negyedévében mindössze a GDP 1,6 százalékára rúgott.

Az EKB és a Bank of England vállalati kötvényvásárlási programjával kapcsolatban Nagy Márton elmondta, hogy a célja érdekes módon elsősorban a piac tisztítása, nem pedig a mennyiségi lazítás. A CSPP program 2016-os bejelentését követően a kötvénykibocsátások látványosan beindultak Európában és a spreadek jelentősen csökkentek, így a vállalatok számára csökkentek a hitelfelvétel költségei.

Magyarországon az első cél a bank hitelezési csatornájának helyreállítása volt, majd a vállalati kötvénypiac felfuttatása. A elmúlt években az MNB fő feladatai közé tartozott a kkv-k hitelpiacának helyrehozása, ami eredményes volt, mert a harmadik negyedévben 12 százalékkal nőtt a hitelkihelyezés a szektorba. Most van tere a vállalatoknak az eladósodásra. Több mint 1000 vállalatnak van jelenleg 1 milliárd forint feletti hitele, a nagyvállalatok közel 50 százaléka pedig legalább 3 banktól hitelez. A cél, hogy ez 1-re, 2-re csökkenjen.

Az MNB kötvényvásárlási programja a vállalati kötvénypiac likviditását hivatott segíteni, 2019 júliusában indulnak a kötvényvásárlások és 2020-ban megkezdődik az olyan értékpapírok vásárlása, ami mögött vállalati hitelek állnak. Ez lesz a két fázis. A program teljes értéke 300 milliárd forint, 3-10 éves kötvényeket vásárolnak, legalább B+ hitelminősítésűeket és vállalatcsoportonként legfeljebb 20 milliárd forint lehet az MNB kitettsége.

Nagy Márton szerint mindeközben 2019-ben a piaci szereplők 270-330 milliárd forintnyi vállalati kötvényt vásárolnának.

A vállalatok két opció közül választhatnak, nyilvános vagy zártkörű kibocsátás. Az MNB mind a két esetben vásárolhat, ha zártkörű a kibocsátás, csak akkor, ha legalább 5 befektető meg van hívva rá.

A BÉT-en lehetőséget kívánnak nyújtani a vállalatoknak a könnyebb bevezetésre, ennek céljából egy MTF plaformot kívánnak kialakítani a vállalati kötvények piacára is.

Az MTF-re bevezetésre kerülő vállalati kötvények esetében több feltétel is egyszerűsödik, könnyebb és gyorsabb lesz a bevezetés, valamint a számviteli sztenderdekben sem kell áttérni a vállalatoknak az IFRS-re.