Új légkondicionálót találtak fel - Ez átírhatja az emberiség jövőjét

A szingapúri állami egyetem (National University of Singapore) kutatói új eljárást találtak a levegő hűtésére - jelentették be az egyetem honlapján. Az eljárásban a hűtés előtt a levegőt innovatív, papírszerű párátlanító membránokon vezetik át, amely azután egy, vízcsatornákat tartalmazó hűtőrendszeren halad át, így gyakorlatilag a víz képezi az egyetlen hűtőközeget a berendezésben. Az új klímaberendezés 18 Celsius-fokos hőmérséklet elérésére alkalmas.A technológia további előnye, hogy a levegőből a párátlanítás révén jelentős mennyiségű tiszta vizet állít elő (a hűtéshez használt vízmennyiség 15-szöröse), ami az ivóvíz-ellátási nehézségekkel küzdő Szingapúrban ugyancsak nem mellékes szempont.A klímaberendezések iránti globális kereslet - nagyrészt éppen a klímaváltozás miatt meredeken emelkedik. Nem köztudott, de a légkondicionálók - nagy energiafogyasztásuk és a bennük alkalmazott agresszív üvegházgázok miatt - hatalmas mértékben járulnak hozzá a klímaváltozáshoz. A hagyományos klímaberendezések , azonban amellett, hogy falják az áramot, a légkörre rendkívül káros vegyi anyagokat, úgynevezett hűtőközegeket tartalmaznak, mint például a klór-fluor-szénhidrogének. A hűtőközegként alkalmazott fluorozott szénhidrogének nagy mértékben hozzájárulnak az üvegházhatáshoz és klímaváltozáshoz. Az előrejelzések szerint ennek mértéke a teljes üvegházgáz-kibocsátás ötödét is elérheti az évszázad közepére, és tekintettel arra, hogy a század végéig kedvezőtlen esetben akár 5 Celsius-fokkal is emelkedhet a légköri átlaghőmérséklet az iparosodás előtti állapothoz képest, becslések szerint az új technológia bevezetése önmagában 1 fokkal mérsékelheti az emelkedés mértékét, ami nagy jelentőséggel bírhat.A fejlesztők nem elégedtek meg az eddig elért eredményekkel, és folytatják a munkát a technológia tökéletesítése érdekében, illetve olyan intelligens funkciók beépítésén, mint az energiahatékonyság valós idejű nyomon követése.