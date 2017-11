Új magyar sikertörténet hódítaná meg Dél-Amerikát és Afrikát

Hatalmas összegeket spórol a magyar IT-cég

E-sourcing: ez a szolgáltatás lényegében a szállító-kiválasztásban segít. Egyrészt digitalizálja a tenderezést - a szolgáltatók egy központi adatbázisba töltenek fel információt magukról, illetve adnak ajánlatot, ha egy cég kiír egy projektet, pályázatot. Digitalizálja az aukciókat is, ami segít a legolcsóbb árajánlat kiválasztásában a beszerzőnek, valamint lehetővé teszi a szállítók monitorozását és karbantartását is, valós időben. A szállítók manuálisan töltik fel az adataikat, míg a beszerzők értékelhetik a szállítók szolgáltatásait. Mindehhez társul még egy költéselemző rendszer is.

ez a szolgáltatás lényegében a szállító-kiválasztásban segít. Egyrészt digitalizálja a tenderezést - a szolgáltatók egy központi adatbázisba töltenek fel információt magukról, illetve adnak ajánlatot, ha egy cég kiír egy projektet, pályázatot. Digitalizálja az aukciókat is, ami segít a legolcsóbb árajánlat kiválasztásában a beszerzőnek, valamint lehetővé teszi a szállítók monitorozását és karbantartását is, valós időben. A szállítók manuálisan töltik fel az adataikat, míg a beszerzők értékelhetik a szállítók szolgáltatásait. Mindehhez társul még egy költéselemző rendszer is. Elektronikus operatív beszerzés: ezzel lényegében az igényléstől a kifizetésig tartó folyamat automatizálásában segít a Doqsys - az igénylés, az igény jóváhagyása és az elektronikus megrendelés is pár kattintással elvégezhető lesz.

ezzel lényegében az igényléstől a kifizetésig tartó folyamat automatizálásában segít a Doqsys - az igénylés, az igény jóváhagyása és az elektronikus megrendelés is pár kattintással elvégezhető lesz. Számlafeldolgozás : a vállalat egyik fő profilja a számlafeldolgozás automatizálása, papír és elektronikus számlákat egyaránt képesek kezelni. A rendszer képes a folyamat meggyorsítása mellett a számlák hitelességének ellenőrzésére és a digitális aláírások vizsgálatára is.

: a vállalat egyik fő profilja a számlafeldolgozás automatizálása, papír és elektronikus számlákat egyaránt képesek kezelni. A rendszer képes a folyamat meggyorsítása mellett a számlák hitelességének ellenőrzésére és a digitális aláírások vizsgálatára is. Felhő alapú szolgáltatások: ez elsősorban olyan cégeknek jelenthet jó megoldást, amelyek bizonyos tevékenységeiket ki akarják szervezni. Foglalkoznak többek közt adattárolással, adatelemzéssel és felhő alapú e-sourcinggal is.

a felhő alapú megoldásokat fejlesztő SAP Ariba,

az intelligens karakterfelismerési megoldásokat kidolgozó Top Image Systems (TIS),

az időbélyegzéssel, hitelesítéssel, archiválással foglalkozó NetLock,

vagy éppen a beszerzés és szállítói számlafeldolgozás automatizálására megoldásokat fejlesztő Basware.

egy évi 100 000 számlát feldolgozó vállalatnak akár 240 millió forintot is meg tudnak spórolni.

Nagy tervek

Kik ők?

38 főt foglalkoztat,

42 ügyfelük van - többségében nagyvállalatok-,

naponta 10 ezer számlát dolgoznak fel

és 1000 beszerzést bonyolítanak le.

A budapesti székhelyű, gödöllői feldolgozóközponttal működő Doqsys (hivatalosan DOQSYS Business Solutions Zrt.) 2005-ben alapult, informatikai rendszerintegrátorként a vállalati beszerzés és a számlafeldolgozás területén dolgoznak. Bár informatikai vállalatról van szó, ügyfeleiknek nemcsak a szoftvereiket értékesítik, hanem komplett szolgáltatás-csomagokkal segítenek nekik.Főleg BSC/SSC-központok tartoznak (ezek lényegében üzleti támogatóközpontok, amelyek nagyvállalatok könyvelését, IT-szolgáltatásait, jogi megfelelését, stb. szervezik) az ügyfélkörükbe. Egy tipikus nagyvállalat 100 ezer - 1 millió szállítói számlát dolgoz fel évente, ami jelentős költséget és időt jelenthet, a Doqsys elsősorban ennek a folyamatnak az automatizálásával foglalkozik.Jelenleg négy fő szolgáltatást nyújtanak:A szolgáltatások automatizálásában mesterséges intelligencia is segíti a Doqsyst, szolgáltatásuk hozzáférhető bárhol a világon. Az informatikai megoldásaikat többek közt olyan cégek technológiáira alapozzák, mintA komplett lista itt érhető el.A Doqsys a sebesség növelése mellett a számlák feldolgozásának költségeit is csökkenti: saját becslésük szerint Magyarországon egy számla feldolgozása 3000-30000 forintos kiadást jelenthet, ezt akár 1000 forint alá is le tudják vinni.A cégnek van egy egyszerűen használható kalkulátora is, eszerint (ha a fenti adatok mellett maradunk),A cég célpiacai közé tartozik minden olyan ország, ahová a Kelet-Európában működő BSC / SSC (üzleti támogató központok) vállalatok szolgáltatnak. A jövőben viszont az USA, India és a Fülöp-Szigetek után további terjeszkedést terveznek: többek közt Dél-Amerikát és Afrikát is meghódítanák.Tervben van egy olyan megoldás fejlesztése is, amely nemcsak a számlákat fogja rendszerezni és feldolgozni, hanem gyakorlatilag a teljes céges papírmunkát átveszi. A robotizált intelligens információirányítási rendszer (Ri3) várhatóan szünet nélkül fogadja, értelmezi, osztályozza és irányítja a megfelelő munkafolyamatba az összes beérkező dokumentumot, ami felgyorsítja és biztonságosabbá teszi majd a papírmunkát.A DoqsysAz SSC-iparág növekedésével párhuzamosan a vállalat azt várja, hogy saját árbevételük is tovább növekszik a következő években, 2021-re a mostani tízszeresét, 6 milliárd forintos árbevételt prognosztizálnak. Az expanzió része lenne még egy 100 fős munkahely-bővítés is.

az Alcoa globális üzleti szolgáltató központja (SSC),

az Erste-csoporthoz tartozó Banca Comerciala Romana,

a Diageo,

az ESAB,

az OTP Faktoring,

a Raiffeisen Bank

vagy éppen a Szerencsejáték Zrt.,

de szolgáltatnak más nagyvállalatoknak és számos másik SSC-nek is.

Az árbevételek alakulása megfigyelhető párhuzamosan az ügyfélkör növekvésével is, a Doqsysnek többek közt olyan ügyfeleket sikerült megszereznie, mint