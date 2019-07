Új országokban jelenik meg a Richter csodakészítménye (2.)

Ezt a most létrejött együttműködést újabb lépésnek tekintjük azon az úton, amely a skizofréniában szenvedő betegek kezelésében a cariprazine globális elérhetőségét célozza meg

Globálissá vált a cariprazine forgalmazása

Mit érdemes tudni a cariprazine-ról?

A Richter ma bejelentette , hogy a társaság és a Hikma kizárólagos licenc megállapodást írt alá a cariprazine-nak, mint innovatív atípusos antipszichotikumnak a közel-keleti és észak-afrikai térség (MENA régió) egyes országaiban történő forgalmazására. A megállapodás értelmében a Richter szállítja majd a terméket, a Hikma pedig törzskönyvezi és értékesíti a készítményt a régió következő országaiban: Bahrein, Egyiptom, Jordánia, Irak, Szaúd-Arábia, Kuvait, Libanon, Líbia, Marokkó, Omán, Katar, Szudán, Szíria és az Egyesült Arab Emírségek.Az IQVIA 2019. márciusi adatai alapján az atípusos antipszichotikumok tizenkét havi összesített forgalma a szerződésbe foglalt országokban együttesen mintegy 153 millió dollárt tett ki. A szerződés aláírásakor a Richter egyszeri előzetes fizetésben részesül a Hikma részéről, a termék bevezetését követően pedig bizonyos célok teljesülésekor jogosult lesz további, forgalomhoz kötött mérföldkő-bevételekre is.- mondta el Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója."Nagy örömünkre szolgál a termékpalettánk bővítését célzó együttműködés a Richterrel egy ennyire kiemelt jelentőségű terápiás területen. A központi idegrendszeri megbetegedések egyre gyakoribbak a MENA régió országaiban, és ez a partneri együttműködés lehetővé teszi, hogy a páciensek bővülő körének igényeit kielégíthessük." - tette hozzá Mazen Darwazah, a Hikma alelnöke és a MENA régió elnöke.A bejelentéssel kapcsolatban megkérdeztük Beke Zsuzsát, a Richter kormányzati kapcsolatok és PR vezetőjét, aki elmondta, hogy ezzel a cariprazine forgalmazása globálissá vált, és a Richter minden fontos régiót lefedi a partnerein keresztül. A Hikma esetében pedig rendelkezésre áll a megfelelő értékesítési hálózat. A készítmény törzskönyvezésére várhatóan az idei év végén kerül sor, míg a jóváhagyás várhatóan további két évet vehet majd igénybe.A készítmény törzskönyvezési kérelmét első körben a skizofrénia indikációban nyújtják be, majd a későbbiek folyamán várhatóan kiterjesztik a bipoláris depresszióra is. Beke Zsuzsa hozzátette, hogy azokban az országokban, amelyekre a megállapodás kiterjed, az atipikus antipszichotikumok piaca mintegy 150 millió dolláros nagyságú.A cariprazine a Richter saját fejlesztésű készítménye, az amerikai Foresttel (azóta már Allergan) 2005 óta folynak a fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, melynek fejlesztései az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richternél fedezték fel, de az amerikai partnerrel folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Allergan az USA és Kanada területére megszerezte a termékértékesítési jogokat. Az igazi áttörést a Richter 2012-ben érte el a cariprazine-nal, amikor a fő indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés folyamata, ami 2015 szeptemberében zárult le pozitív véleménnyel, így 2016 márciusában Vraylar márkanéven került bevezetésre az Egyesült Államokban a Richter és az Allergan közös gyógyszere.A Richter a készítményt Reagila néven 2017. májusa óta az Európai Unióban is forgalmazza, a társaság 2018-ban a Vraylar után kapott royalty bevétele 75,9 millió euró volt, míg a Reagilából származó bevétel 2,8 millió euró volt, a készítményből származó tavalyi bevétel összesen 78,7 millió eurót tett ki, ami a társaság 2018-as bevételének 5,6 százalékát adta.

Emelkedik az árfolyam

A bejelentés után a Richter 0,7 százalékkal került ma feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 7,2 százalékkal került lejjebb.