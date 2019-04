A keddi kereskedés első felének esését sikeresen ledolgozta a magyar tőzsde, a BUX végül 1 százalékos emelkedéssel zárta a hét második napját, a magyar tőzsde 43 245 ponton zárt, ami új történelmi zárócsúcsot jelentett. A hazai blue chipek felemásan teljesítettek, a Magyar Telekom 0,2 százalékos esés után 462 forinton zárt, míg az OTP 0,2 százalékkal került lejjebb, a bankpapír 12 980 forinton búcsúzott a hét második napjától. A Mol mindemellett 2,1 százalékos erősödés után 3380 forinton zárt, míg a Richter 2,5 százalékos emelkedés után 5845 forinton fejezte be a keddi kereskedést.

A keddi piacnyitás után a vállalati gyorsjelentésekre figyelnek a befektetők, a Coca-Cola bevétel és EPS soron is felülteljesítette az elemzői várakozásokat, a társaság részvényei 2,4 százalékkal kerültek feljebb. A Twitter is pozitív csalódást okozott, miután a társaság aktív havi felhasználóinak száma a várt 318,8 millió fővel szemben 330 millió főre nőtt, míg az egy részvényre eső eredmény 25 cent lett az első negyedévben, szemben a korábbi év hasonló időszakának 8 centes EPS-ével. A Twitter árfolyama 14,5 százalékkal került feljebb. A beérkező vállalati gyorsjelentések után a tengerentúli tőzsdék emelkednek, a keddi piacnyitástól távolodva a Nasdaq 0,6 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,3 százalékot emelkedett, míg a Dow 0,2 százalékkal került ma feljebb.

A keddi piacnyitás előtt tette közzé beszámolóját a Coca-Cola, a társaság első negyedéves bevétele 5 százalékkal 8,02 milliárd dollárra emelkedett, míg a Reuters elemzői konszenzusa 7,88 milliárd dolláros bevételt várt. Az egy részvényre eső eredmény 48 cent lett, a piaci konszenzus által várt 46 centtel szemben. A társaság közzététele szerint a negyedévben jól teljesítettek a vizek és a sportitalok, míg a cukormentes Coca-Cola Zero kétszámjegyű növekedést mutatott fel az első negyedévben. A Coca-Cola árfolyama 0,2 százalékos eséssel zárta a hétfői kereskedést, a társaság keddi gyorsjelentése után a Coca-Cola árfolyama 2,4 százalékkal került feljebb a nyitás előtti kereskedésben.

Felemásan teljesítenek a régiós részvényindexek kedden, a prágai tőzsde 0,4 százalékos esése mellett a bécsi börze 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a lengyel tőzsde stagnál. A magyar tőzsde is lejjebb került, a BUX 2,79 milliárd forintos forgalom és 60 pontos mínusz mellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg a hazai blue chipek felemásan teljesítenek. A BUX komponensei közül a Graphisoft Park és a Takarék Jelzálogbank részvényei teljesítenek a legjobban.

Emelkednek az európai olajcégek 2019.04.23 11:47

Nagyot emelkedett az olaj ára tegnap, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy hamarosan véget vet az iráni olajat importáló országok számára adott korábbi felmentésének, amelyet követően az Irántól olajat vásárló országok maguk is szankciókkal szembesülhetnek. Noha annak idején már jelezte, hogy hat hónapos átmeneti mentességet tervez, az Egyesült Államok mostani bejelentése mégis meglepetésként érte az olajpiac szereplőit, amelyek enyhébb döntésre, a haladék meghosszabbítására számítottak, ez, illetve az olajpiaci kínálattal kapcsolatos aggályok kiújulása pedig azonnali ugrást okozott az olajárakban is. Az olajár emelkedésével párhuzamosan erősödnek az olajtársaságok részvényei is, a keddi kereskedésben a Shell, a BP és az Eni részvényei teljesítenek a legjobban.