A befektetők mindemellett a vállalati beszámolókra fókuszáltak, a Morgan Stanley a csütörtöki piacnyitás előtt tette közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, a pénzintézet bevétele és egy részvényre jutó nyeresége is alulmúlta az elemzői várakozásokat, bár a bank vezérigazgatója szerint a kihívásokkal teli negyedik negyedév ellenére a 2018-as évet rekord bevétellel és profittal zárta a társaság, James Gorman szerint a globális környezet bizonytalan lesz idén, de a banknak növekedési tervei vannak. A befektetők kifejezetten rosszul fogadták a gyorsjelentést, a Morgan Stanley árfolyama 5 százalékot esett a csütörtöki piacnyitás után, míg az irányadó amerikai tőzsdeindexek is lejjebb kerültek, a Nasdaq 0,4 százalékot esett, míg az S&P500 és a Dow egyaránt 0,3 százalékkal került lejjebb.

Eséssel indult a csütörtöki kereskedés a tengerentúli tőzsdéken, miután a piaci szereplők egy része attól tartott, hogy az USA és Kína kereskedelmi konfliktusának rendezését megnehezítheti a kínai vállalatok termékeit értintő szerdai törvényjavaslat. Szerdán az amerikai törvényhozók egy csoportja kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be a Huawei kínai telekommunikációs cég által gyártott chipek és egyes alkatrészek amerikai forgalmazási tilalmáról. A hangulatromlást mindemellett támogathatta a Huaweijel szemben folytatott amerikai ügyészségi vizsgálat szerdai bejelentése is.

A borús hangulat az európai piacnyitás után is irányadó maradt, a befektetők figyelme a kínai félelmek mellett a vállalati gyorsjelentések felé fordult, a hangulatot azonban nem tudták érdemben javítani a gyorsjelentések, miután a Societe Generale mellett az osztrák acélgyártó, a Voestalpine is profit warningot tett közzé. Az irányadó európai részvényindexek mérsékelt mínuszban járnak a tengerentúli piacnyitás felé közeledve.

A tengerentúli tőzsdék mérsékelt erősödése után Ázsiában is emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés, a hangulat azonban borússá vált, miután a befektetőket óvatosságra inthette a Huaweijel szemben folytatott amerikai ügyészségi vizsgálat, míg szerdán azt is bejelentették, hogy az amerikai törvényhozók egy csoportja kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be helyi idő szerint szerdán este a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat gyártotta chipek és egyes alkatrészek amerikai forgalmazási tilalmáról, a befektetők egy része valószínűleg attól tartott, hogy az ügy tovább nehezítheti az USA és Kína kereskedelempolitikai tárgyalásait.

Míg a magyar tőzsde a délelőtt második felében továbbra is mérsékelt mínuszban jár, a hazai kispapírok közül a Kartonpack árfolyama tovább szárnyal, a részvény a keddi és a szerdai kereskedés után ma is napi limittel emelkedik. A Kartonpack az átlagosnál lényegesen magasabb, 4,6 millió forintos forgalom mellett 21 000 forintig emelkedett, ami a részvény esetében új történelmi csúcsot jelent.

A csütörtöki piacnyitástól távolodva esik a magyar tőzsde, a BUX 1,5 milliárd forintos forgalom és 76 pontos mínusz mellett 0,2 százalékkal került lejjebb, a blue chipek a stagnáló Richter kivételével mínuszban járnak. A borús hangulat ellenére a Plotinus árfolyama ismét szárnyal, a részvény kedden és szerdán is közel 20 százalékkal került feljebb, az árfolyam ma napi limittel is emelkedett, a Plotinus árfolyama egészen 43 200 forintig emelkedett, majd az árfolyam ezt követően ledolgozott egy keveset a reggeli erősödéséből.

Esnek az európai tőzsdék 2019.01.17 09:31

A tengerentúli tőzsdék emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést, miután a befektetők kedvezően fogadták a Bank of America és a Goldman Sachs vártnál kedvezőbb gyorsjelentéseit. Az ázsiai tőzsdék is emelkedéssel indították a csütörtöki kereskedést, a nap második felében azonban lefordultak a távol-keleti börzék, miután olyan hírek érkeztek, hogy az Egyesült Államok mindkét pártja be akarja tiltani a Huaweit az Egyesült Államokban, míg amerikai lapértesülések szerint a szövetségi ügyészek nyomozást folytatnak a Huawei ellen, miután a gyanú szerint a társaság az amerikai partnereitől üzleti titkokat tulajdoníthatott el. A hangulatromlás az európai börzékre is átgyűrűzött, a CAC40 0,6 százalékkal került lejjebb, a brit FTSE 100 0,4 százalékot esett, míg a DAX 1 százalékkal került lejjebb.