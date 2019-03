Emelkedéssel zárta a hét harmadik napját a magyar tőzsde, a BUX 368 pontos plusz mellett 0,9 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek a Richter kivételével emelkedtek, az OTP pedig 1,1 százalékos erősödést követően 12 050 forinton zárt, ami újabb történelmi zárócsúcsot jelent. A Mol mindemellett 1,4 százalékos erősödés után 3332 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb, a telekomcég részvényei 470 forinton fejezték be a szerdai napot. A Richter nem tudott emelkedni, a gyógyszergyártó részvényei 0,4 százalékos esés után 530 forinton vettek búcsút a hét harmadik napjától.

Esnek a német autógyártók részvényei 2019.03.06 15:24

A szerdai kereskedés második felében az irányadó európai részvényindexek felfelé kapaszkodnak, azonban az autóipari részvények többsége gyengén teljesít ma. Az autóipari cégek gyengélkedésében közrejátszhatott a Handelsblatt beszámolója is, miután a lap szerint a BMW, a Daimler, és a Volkswagen összejátszhatott károsanyagkibocsátási teszteken. A hangulatra mindemellett a német csapágygyártó cég, a Schaeffler előrejelzései is rányomhatták bélyegüket, miután a társaság alacsonyabb növekedési várakozásokat tett közzé 2019-re, míg a vállalat 900 fős elbocsátást is bejelentett, míg a cég rendkívüli kihívást jelentő üzleti környezetre számít idén a globális autóipar esetében. A BMW és a Daimler árfolyama 1,1 százalékkal került ma lejjebb, míg a 3 nagy autógyártó közül 1,2 százalékos esésével a Volkswagen papírjai teljesítenek a leggyengébben.