Új csúcson zárt az S&P és a Nasdaq 2019.07.26 22:00

Új csúcson fejezte be a kereskedést az S&P 500 és a Nasdaq is, 0,7, illetve 1,1 százalékkal került feljebb a két index. A Dow egész nap lemaradó volt, így a zárásban is, 0,2 százalékos pluszban zárta a napot.