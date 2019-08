Újabb bírságot kapott a Wizz Air (2.)

Minden esetben a legszigorúbban fellépünk az utasok megtévesztésével, megfelelő tájékoztatásuk elmulasztásával, illetve az ellenük tanúsított jogszerűtlen magatartással szemben.

A Fővárosi Kormányhivatal az elmúlt két hónapban összesen hét esetben folytatott fogyasztóvédelmi vizsgálatot a Wizz Air légitársasággal szemben. Ezekből öt esetben - a május 25-i Frankfurt - Budapest, a június 6-i London - Budapest, a június 19-i Brüsszel - Budapest, a június 25-i London Gatwick - Budapest, valamint a június 30-i Marosvásárhely - Budapest járattal kapcsolatban - állapított meg szabálysértést.Ismétlődő jogsértés esetén a lehető legszigorúbb büntetésre számíthatnak a fogyasztókat megkárosító társaságok, éppen ezért, a kormányhivatal első fokon összesen 300 millió forint bírságot szabott ki a Wizz Air ellen, amelyről a mai napon tájékoztatta a légitársaságot.Nyilatkozta Tuzson Bence, közszolgálatért felelős államtitkár.A Wizz Air részvényei jelenleg fél százalékos mínuszban tartózkodnak, azonban idén 23% körüli emelkedést tudtak eddig felmutatni.

Estére a társaság is reagált a döntésre: "A Wizz Air csalódott a Fővárosi Kormányhivatal döntéseivel kapcsolatban, amelyben a vállalat öt repülőjáratával kapcsolatban hozott határozatokat. A Wizz Air továbbra is arra törekszik, hogy utasait teljesen átláthatóan és folyamatosan tájékoztassa. Az elmúlt három hónapban a Wizz Air több mint 60 000 repülőjáratot üzemeltetett sikeresen, melyek közül a nyári főszezonban kevesebb, mint 1% szenvedett el jelentősebb késést bármilyen okból, vagy kellett törölni a járatot. A Wizz Air őszintén elnézést kér az érintett utasoktól és mindent megtesz, hogy csökkentse a működést érintő zavarokat. Mivel ezek a határozatok nem jogerősek és jelenleg is tanulmányozzuk azokat, további nyilatkozatokat a határozatokkal kapcsolatban nem kívánunk tenni" - áll a cég közleményében.