Újabb sztrájk jöhet a Metronál

Karsai elmondta, hogy több forgatókönyv is van, amelyben nemcsak az egy-két napos, de akár a határozatlan idejű akció is szerepet kaphat. Csakúgy, mint szerdán, a következő alkalmat is spontán szeretnék bejelenteni.a KASZ szerdán hirdetett országos sztrájkot az áruházláncban 12 és 16 óra között, amelyről csupán egy órával az akció előtt értesítették a közvéleményt. A vállalat szerdai közleményében kifejtette: a Metro három év alatt 55 százalékkal emelte a kezdő béreket, ez idén eddig több mint 10 százalékos béremelést jelentett.