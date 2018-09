Újabb vagyonba kerülhet a dízelbotrány a Volkswagennek

A perben összesen 1670 jellemzően intézményi befektető kérelmét vonták össze, akik szerint furcsa, hogy a cég egy szót sem ejtett a vizsgálatról azt megelőzően, hogy a hatóságok hivatalosan bejelentették volna, hogy csalásra gyanakodnak. A dízelbotrány összesen 27,4 milliárd eurónyi bírságba került a német autógyártónak, ezt fejelheti meg az újabb közel 10 milliárdos összeg. A befektetők érvelése szerint csökkenthették volna az árfolyamesés miatti veszteségüket, ha a VW már előzetesen beszámol arról, hogy egyáltalán vizsgálják a dízelmotorjait. Az amerikai hatóságok bejelentését követő napokban a cég részvényei 37%-ot veszítettek értékükből.A per hétfőn indul Németországban, a Volkswagen védekezése arra épülhet, hogy az amerikai környezetvédelmi hatóság velük nem úgy járt el, mint más autógyártókkal. Korábban ugyanis hasonló esetekben nem kommunikáltak semmit azt megelőzően, hogy egyezségre jutottak az érintett cégekkel. Most azt állítják, hogy ők is törekedtek hasonló megegyezésre, ezért nem is tartották szükségesnek, hogy előzetesen bármit bejelentsenek.