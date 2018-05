Újra eljöhet a magyar autósok rémálma, a 400 forint feletti benzinár

Meglehet a 400 forintos benzinár nyárra

A Brent árfolyama kedden délelőtt ugyan enyhe negatív korrekciót mutat, azonban az árfolyam továbbra is 75 dollár fölött tartózkodik.

A WTI jegyzése ugyanekkor hasonló mértékű, pár tized százalékos gyengüléssel valamivel 70 dollár alatt alakul.

Mi hajtja az olaj drágulását?

Mi várható az üzemanyagárakban?

Az olaj árfolyamát alakító legalapvetőbb faktor a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) által 2017 elejétől bevezetett 2018 végéig meghosszabbított kitermeléscsökkentési intézkedés. A cél a kitermelés összességében mintegy napi 1,8 millió hordóval (a globális kínálat körülbelül 2 százalékával) történő visszafogásával a globális olajtartalékokban mutatkozó többlet leépítése, a közvetett, fő cél pedig az árak emelése volt. A terv vélhetően a 2016-os olajár-mélypont idején kezdett körvonalazódni, két évvel később pedig egyértelműen működni tűnik - mint a tartalék-adatokat, mind az olajárakat tekintve. További sorsáról várhatóan az év második felében döntenek az olajpiac urai. A szervezetet vezető Szaúd-Arábia már jelezte, immár a 80-100 dolláros sávban tartja kívánatosnak az olajárat.Mindenesetre az OPEC kitermelése áprilisban zsinórban harmadik hónapja ért el éves mélypontot, a napi 32 millió hordós kitermelés pedig mintegy 730 ezer hordóval már az OPEC saját célja alatt is alakul. Így a piac már most is enyhe kínálati hiánnyal küzd, legalább is a legfejlettebb államok tartalékai februárban tovább zsugorodtak 26 millió hordóval, így már csak 30 millió hordóval állnak az ötéves átlag felett, amelynek elérése egyébként az OPEC közvetett célja volt a kitermelés csökkentésével. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) várakozásai szerint a következő hónapokban az érték az ötéves átlag alá fog süllyedni, tovább hajtva felfelé az olaj árát.Az árfolyamokra a piaci kereslet-kínálati viszonyok kiegyenlítődése közepette egyre inkább hatnak a geopolitikai fejleményekkel kapcsolatos hírek is, amelyeket a tréderek elsősorban a kínálatot jelentősen befolyásoló faktorként tekintenek. Ebből következően jókora súllyal esnek latba az olyan, olajtermelő országokból és térségekből érkező hírek, mint a közel-keleti államok konfliktusaival kapcsolatos információk, így a szíriai hírek vagy a venezuelai olajtermelés összezuhanása.Az olaj legutóbbi drágulási hullámát azonban elsősorban az hajtja, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kilátásba helyezte az iráni atomprogramról 2015-ben kötött nemzetközi megállapodásból való kilépést, és a felfüggesztett szankciók ismételt kivetését a perzsa államra. Az iráni politikai helyzet konszolidációjával való elégedetlenségére hivatkozó Trump ezen a héten dönt az alku további sorsáról, és az olajárak alakulása egyértelműen arra utal, hogy a piac a megállapodás felmondására számít. Amennyiben ugyanis ismét gazdasági szankciókat vetnek ki Iránra, úgy azok hozzávetőleg 400-500 ezer hordóval tovább apasztanák a már amúgy is visszafogott kínálatot, ami az erőteljes globális kereslet mellett kínálati hiány kialakulásával fenyegeti a piacot. Elképzelhető ugyanakkor, hogy a Trump-adminisztráció úgy vesz fel keményebb álláspontot Iránnal szemben, hogy nem rúgja fel teljes egészében az atomalkut.A kínálatot mindemellett a venezuelai kitermelés összeomlása is jelentősen csökkenti. Az ország kitermelése jelenleg a 2016-os szinthez képest napi mintegy 600-700 ezer hordóval alacsonyabb, és 1,4-1,5 millió hordó/nap körül alakul, ami az év végére akár napi 1 millió hordó közelébe is olvadhat. A napokban pedig az USA újabb szankciókat jelentett be a május 20-i elnökválasztásra készülő dél-amerikai országgal szemben.Az olajárak emelkedése ellen ható legjelentősebb tényező továbbra is az egyesült államokbeli termelés bővülése, azonban a tengerentúli eredetű többlet kínálat egyelőre akkor sem képes betölteni a fenti okok miatti piaci rést, hogy az USA idén várhatóan napi 11 millió hordó fölé emelkedő termelésével átveszi Oroszország helyét mint a világ legnagyobb olajtermelője. Közben a globális olajkereslet a 2017-es napi 97,8 millió hordóról idén 99,3 millió hordóra emelkedik várhatóan, a bővülést azonban lassíthatja a kínai-amerikai kereskedelmi vita.Mindez pedig egyértelműen rossz hír a hazai üzemanyagárak alakulásának szempontjából is. A benzin és gázolaj ára az elmúlt hetekben ismét megközelítette a 400 forintot, és várhatóan hamarosan át is lépi ezt a szintet. A drágulásban azonban csak részben játszik szerepet az olajár emelkedése.A hazai üzemanyagárak alakulását az olajárak mellett a finomított termékek olajárakat követő tőzsdei árfolyama, valamint a dollár/forint árfolyam is jelentősen befolyásolja. A kutak áraiban jelentős tételt képvisel a jövedéki adó és áfatartalom, illetve kisebbet a finomítói árrés, a kereskedelmi árrések, valamint a kőolaj készletezési díj is. Míg az aktuális hazai üzemanyagár-változásokban az utóbbi tényezőknek az aktuális drágulásban nincs kiemelkedő szerepük, addig a devizaárfolyam alakulása érdemben befolyásolja a benzin- és gázolajárat. (Az emelkedő olajárak nyomás alá helyezik a finomítói árréseket is, amelyek rendszerint csökkennek a nyersanyag drágulásával párhuzamosan, ezek hatása azonban kisebb az árakra.)

Egymást erősítő hatások

A dollár/forint árfolyam alakulása gyengítheti, de erősítheti is az olajár-emelkedés hatását - jelenleg is ez utóbbi a helyzet. Az olajpiac még mindig alapvetően dollár árazás mellett működik, vagyis a helyi deviza dollárral szembeni árfolyama érdemben beleszólhat a kutakon tapasztalható árak alakulásába. A kiskereskedelmi árnak kevesebb mint felét teszi ki a termelői ár (vagyis a nyersolaj és a finomítási költség), a jelenlegi 380 forint körüli benzinárból ez mintegy 175-180 forintra rúghat.A dollár az elmúlt hetekben jelentős erősödésnek indult a forinttal szemben is, ami egyúttal a hazai üzemanyagárakban érvényesülő termelői ár komponenst is érdemben emeli. A dollár elmúlt hetekben végrehajtott ugrását az okozta, hogy a dollár és az amerikai állampapír hozamok közötti pozitív korreláció féléves szünet után újraindult, 250 forint közeléből így 265 forint körüli szintre emelkedett a kurzus. Bár a JP Morgan stratégái szerint továbbra is kérdéses, hogy fundamentálisan tud-e tovább erősödni a dollár (ehhez az Amerikán kívüli világ gazdasági növekedésének lassulnia kellene, illetve az amerikai inflációnak a gyorsulás jeleit kellene mutatni, hogy hiteles legyen a Fed további kamatemelési pályája), de mégis látnak erre jelentős kockázatot, mivel rendkívül magas a dollár short pozíciók állománya, amelyek tömeges zárása tovább hajthatja a zöldhasút. A forint érdemi erősödése nem várható, így tehát a dollár/forint láb feltehetően magasabb szinteken stabilizálódik, vagy akár tovább is menetelhet felfelé a korábbi 270-285-ös sávba való visszatérés felé.

A dollár elmúlt hetekben látott 6 százalék körüli erősödése a forinttal szemben az üzemanyagár termelői ár komponensére önmagában, változatlan olajár mellett is mintegy bő 10 forintos emelő hatással bír, ami a kiskereskedelmi árra rakodó áfával már minimum plusz 12 forint körüli literenkénti drágulást tehet indokolttá. Az olajár azonban szintén emelkedik. Ha a jelenlegi 75 dollár körüli Brent-árfolyam a Szaúd-Arábia által becélzott 80 dollárig emelkedne, - amire jelenleg jó esély mutatkozik a fenti okok miatt, - úgy az önmagában szintén 10 forint körüli áremelkedést idézhet elő.A két tényező, vagyis az olajár-emelkedés és a dollár forinttal szembeni erősödése együttesen több mint húsz forinttal emelheti a magyarországi benzinárat, amely így a következő hetekben könnyedén 400 forint fölé emelkedhet, míg a már most is 390 forint körüli gázolajárat ennél is magasabbra. Amennyiben pedig a dollár erősödése is folytatódna, úgy az erre rakódóan további fájdalmas áremelkedést idézne elő a hazai üzemanyagárakban.Szerdán máris újabb emelés jön a kutakon, az MTI piaci forrásokból származó értesülései szerint szerdán bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 2 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát a Mol Nyrt. Az emeléssel a benzin literenkénti átlagára 381 forintra nő, a gázolajé pedig 389 forintra emelkedik. A benzin ára 2012. április elején érte el csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint.