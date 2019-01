Ultimátumot kapott a Bentley

Kezd elfogyni a türelem a Volkswagen csoporthoz tartozó Bentleyvel szemben, a VW felügyelőbizottsági tagjai azt szeretnék, ha legkésőbb két év múlva újra nyereséges lenne a luxusautógyártó. Az FAZ-nek nyilatkozó Wolfgang Porsche elmondta, az új konszernstruktúrában minden márkának megfelelő hozzájárulást kell nyújtania a konszern eredményéhez, a Bentleynel egyelőre nem ez a helyzet, ezzel pedig nem elégedettek. Ehhez Hans Michel Piëch hozzátette, egy két évre lehet szükség, hogy megfordítsák a helyzetet.A Bentley veszteségesen működik, még az autógyártók szempontjából sok nehézség ellenére is jónak mondható 2018-ban is akadozott a gépezet, az első 9 hónapban visszaesett a luxusautógyártó bevétele, és összesen 137 millió euró veszteséget termelt, ami elsősorban kedvezőtlen devizahatásoknak tudható be, de az is hozzájárult a rossz eredményhez, hogy késedelemmel indult az új modell, a Continental GT értékesítése.A luxusautógyártó árbevétele a tavalyi első 9 hónapban 17 százalékkal 1,09 milliárd euróra csökkent, és az egy évvel korábbi 31 millió euró nyereséggel szemben 137 millió euró veszteséget ért el.A márka egyébként tavaly december elején nyitotta meg első szalonját Magyarországon