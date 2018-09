Ünnepélyesen indult a kereskedés a BÉT-en

Az Alteo BÉT-re bevezetett részvényeinek száma 16 401 200 darab.

Az Alteo részvényeseinek száma 772 (a 2018. augusztus 24-re vonatkozó részvénykönyvi kivonat alapján).

A saját tulajdonban lévő részvények száma a társaságcsoportban 773 021 darab, ami 4,71%-os részesedésnek felel meg.

A Wallis Asset Management Zrt. 10 815 960 darab részvénnyel és 65,95%-os részesedéssel rendelkezik.

A közkézhányad 5 585 240 darab részvénnyel 34,05 százalék; a közkézhányad nagysága árfolyamértéken 3 853 815 600 forint.

A társaság még az előző héten kezdeményezte az átsorolást, miután tájékoztatása szerint teljesültek annak a BÉT szabályzatában rögzített feltételei. Az Alteóéval már 18 társaság részvényeit tartalmazó prémium kategória a BÉT legfelsőbb kategóriája, amelybe a likvidebb, és szélesebb befektetői körrel rendelkező társaságok részvénysorozatai tartoznak. A kategóriában a tőzsde a bevezetendő sorozat nagyságához (árfolyamértéken számított összérték), tulajdonosi köréhez (közkézhányad), valamint a társaság működési időtartamához kapcsolódó követelményeket is felállított, ezeken túl kötelezően előírja bevezetéskor a bevezetendő értékpapírokra vonatkozóan nyilvános tranzakció végrehajtását is.Azon túl, hogy a kategóriaváltás egyfajta presztízsnövekedést jelent, ami a befektetői bizalom erősödését is maga után vonhatja, a prémium kategóriától a társaságnál konkrét előnyöket is várnak. Először is, a lépés segíthet a likviditás biztosításában, elsősorban a kisbefektetők megnyerésében, akik döntéseiben a szubjektív tényezők szerepe fontosabb - mondta el Ifj. Chikán Attila, az Alteo vezérigazgatója az eseményen a Portfolio-nak. A társaság további növekedést tervez, amihez további tőkepiaci akciók is jöhetnek, ehhez pedig szintén jó alapot jelent a prémium kategória. Mindemellett a kategóraváltás a társaság legelső befektetői felé is egyfajta visszaigazolást, elismerést jelenthet - tette hozzá.Az Alteo részvényeit 2010 októberében vezették be a tőzsdére, ekkor azonban csak úgynevezett technikai bevezetés történt. A nyilvános részvénykibocsátásra 2016 szeptember-októberében került sor, - akkor kerültek át a cég részvényei a standard kategóriába - ezt azonban megelőzte egy zártkörű kibocsátás, illetve több kötvénykibocsátás. Az IPO révén az Alteo összesen 299 992 darab papírt értékesített 4630 forintos áron, összesen körülbelül 1,4 milliárd forint értékben. A társaság 2017. december 6-án részvényfelaprózást hajtott végre, amelynek értelmében törzsrészvényei névértékét nyolcadolta (100 forintról 12,5 forintra). A visszamenőlegesen nyolcadolt árfolyamokkal vizsgálva az Alteo-részvények teljesítményét az látszik, hogy 2016 végéhez képest jelenleg mintegy 20 százalékkal érnek többet a papírok. A kapitalizáció jelenleg 11,6 milliárd forint.Az Alteo 2016 végén megvalósított részvénykibocsátása idején megfogalmazott célja az volt, hogy 2019-ig 10-15 milliárd forintot fektessen be, az IPO-kor kitűzött beruházási célok pedig teljesültek - mondta el Ifj. Chikán Attila a Portfolio-nak augusztusban adott interjúban . A vezérigazgató az interjúban egyebek mellett azt is elmondta, hogy további befektetéseket terveznek Magyarországon és külföldön, amelyekhez újabb tőkebevonásra lesz szükség. Szavai szerint a bevonni kívánt tőke költségétől, a bevonás lebonyolításának időigényétől és méretétől függ, hogy milyen tőkebevonási formát választanak: lehet ez kötvénykibocsátás, részvénykibocsátás, vagy akár strukturáltabb termék, például átváltható kötvény kibocsátás is. A társaság 2019-2021-ben legalább akkora befektetési programot valósítana meg, mint 2016-2018-ban - fogalmazott a vezérigazgató, hangsúlyozva, hogy döntés még nem született a program nagyságáról.Az Alteo tulajdonosi szerkezete:Az Alteo csoport legutóbbi pénzügyi beszámolója szerint 2018 első félévében az EBITDA éves összevetésben 26 százalékkal 936 millió forintra csökkent, ugyanekkor az árbevétel több mint 7 százalékkal 9,277 milliárd forintra bővült. A társaság nettó eredménye 496 millió forintról 351 millió forintra csökkent.A BÉT félévente felülvizsgálja a prémium kategóriába tartozó értékpapírok besorolását, illetve a feltételek teljesülését. A részvénysorozat akkor felel meg a bentmaradási követelményeknek, ha átlagos kapitalizációja (az értékpapír forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára szorozva a bevezetett darabszámmal) meghaladta az 5 milliárd forintot, és a tőzsdenapok legalább 90 százalékában volt üzletkötés az értékpapírra.