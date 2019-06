Utasonként 6 dollár nyeresége lesz idén a légitársaságoknak

Brian Pierce, a légitársaságokat összefogó szervezet vezető közgazdásza elmondta, elsősorban a kerozin- és bérköltségek növekedése miatt jelentősen nőttek a cégek költségei, a bevételek azonban a nem, vagy alig emelkedő jegyárak miatt jelentősen nem változtak. A közgazdász kiemelte, hogy az eredmény utasonként mindössze 6 dollár nyereséget jelent, és folyamatosan csökken: a 2016-os rekord év óta a cégek jövedelmezősége minden évben romlik.Kiemelte az áruszállítási szektor nehézségeit is, amelyet elsősorban a határon átnyúló kereskedelem és a globális GDP növekedési ütemének csökkenése idézett elő, de az országok közötti kereskedelmi háborúk is kedvezőtlenül érintik az áruszállítási üzletágat. Példaként említette a globális légi áruszállítás 40 százalékát bonyolító Ázsia-Óceániát, ahol eddig az előző évhez képest 10 százalékkal csökkent a volumen. Brian Pierce elmondása szerint a teljes évben globálisan legfeljebb 0-1 százalék körüli bővülés várható a szállított áru mennyiségében.A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség emellett arra szólította fel a kormányokat, hogy kezdjenek el invesztálni a légiközlekedésbe. Akbar Al Baker, a Qatar Airways vezérigazgatója, az IATA következő elnöke a szervezet szöuli éves közgyűlésének szünetében tartott sajtótájékoztatón vasárnap azt mondta, nagyon könnyű a légitársaságokat okolni azért, mert nagy a szektor károsanyag-kibocsátása, de általában a kormányok nem nagyon tesznek ez ellen. A légtér töredezettségét sem sietnek megoldani és a fenntartható üzemanyagok terjedését sem támogatják.Alexandre de Juniac, az IATA elnök-vezérigazgatója ehhez kapcsolódóan azt mondta, 1990 óta a felére csökkent az egy utasra jutó károsanyag-kibocsátás, 2020-tól karbonsemleges lesz a növekedés, 2050-re pedig a tervek szerint a 2005-ös szint felére csökkentik a károsanyag-kibocsátást akkor, ha ebben a kormányok is partnerek lesznek.