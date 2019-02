2019 első szemeszterére 174 pályázat érkezett a világ 30 országából, 6 kontinensről.

Innovációs ötletversenyt indít a NAK és a Design Terminal

Február 25-ig lehet jelentkezni a Design Terminal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) együttműködésében megvalósuló "Gazdálkodj okosan! - NAK Agrotech Hackathon", innovációs ötletversenyre. A március 22-23-i 24 órás versenyre azoknak a startup cégeknek, egyetemi-, főiskolai hallgatóknak és pályakezdőknek a jelentkezését várják, akik új lendületet vinnének a hazai agrárszektor működésébe akár úgy is, hogy nem szakértői a területnek, de kipróbálnák magukat egy eddig ismeretlen terepen. A résztvevőknek a mezőgazdaság hatékonyságának növelésére kell javaslatokat tenniük.

Február 18-án a tavalyi évhez hasonló jelentős nemzetközi érdeklődés mellett lezárult a jelentkezés a Design Terminal tavaszi Mentorprogramjára - tájékoztatta az innovációs ügynökség a Portfolio-t.A nemzetközi érdeklődést jól mutatja, hogy olyan startup ökoszisztémákból is számos jelentkezés érkezett, mint az USA, Észtország, Dánia, Svédország vagy az Egyesült Királyság, de India, Kína, az Egyesült Arab Emírségek és Nigéria startupperei is szívesen költöznének Budapestre.A leginnovatívabb startupok, melyek skálázhatóak és profitorientáltak, ugyanakkor termékükkel, szolgáltatásukkal jelentős pozitív hatást gyakorolnak a társadalom egészére, három hónapos vállalkozásfejlesztésen vehetnek majd részt április 8-tól. Az előző évekhez hasonlóan az innovációs ügynökség 2019-ben is azokat a kezdő vállalkozásokat fejleszti, akik a technológiai innovációt a társadalom jóllétének javítására használják olyan fókuszterületeken, mint az egészség, környezet, közlekedés és foglalkoztatás. A tavaszi szemeszterre jelentkezők között így számos agráripari, táplálkozással foglalkozó, energetikai és egészségügyi startup is található, de sokan pályáztak az oktatást és a közlekedést megújító projektekkel is. A külföldi és a magyar cégek közül is több díjnyertes startup jelentkezett, a tizenéves korúaktól a tapasztaltabb vállalkozókig.A program során a csapatok együtt dolgozhatnak majd a Design Terminal nagyvállalati partnereivel, megoldásaik beépülhetnek akár a cégek mindennapi működésébe. Jó példa erre a Design Terminal által mentorált magyar Aeriu, amelynek kereskedelmi forgalomban kapható, drónokra optimalizált szoftvere segíti hatékonyabbá és gyorsabbá tenni az IKEA leltározási folyamatait.A következő időszak a szigorú kiválasztás időszaka lesz, a 174 csapatból várhatóan 15-20 kap meghívást egy ún. kiválasztási táborba, ahol egymással versenyezve és a Design Terminal mentorainak támogatásával különböző feladatokon keresztül bizonyítják, hogy ők a legjobbak.