Váratlan fordulat: Magyarország vezetheti ki Kelet-Európát a szénkorszakból

A ligniten alapuló villamosenergia-termelés hosszú távon többé nem életképes gazdaságilag Európában, az ETS kvóták drágulása és bármilyen, a szénalapú termelést támogató szisztéma hiányában

A kelet-európai országok jelentős része mindeddig egységesen ellenezte a szén áramtermelésből történő kivonására irányuló uniós terveket és az egyéb szigorú klímavédelmi lépéseket, főleg ezek várható ellátásbiztonsági és rövidebb távú társadalmi hatásaira (foglalkoztatottság) hivatkozva. A kibocsátási egységek árának gyors emelkedése azonban arra késztette a magyar kormányt, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen az ország utolsó nagy lignittüzelésű erőműve, a Mátrai Erőmű tulajdonosaival a szén termelésből történő kivezetéséről.A kormány támogatott szénkivezetési céldátuma 2030, ezt az évszámot azonban egyelőre semmiféle hivatalos döntés vagy stratégia nem rögzítette, így az Országgyűlés által november elején elfogadott, a 2018-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig kitekintést nyújtó második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia sem.- mondta a portálnak Botos Barbara klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár.Más térségi országokhoz - Lengyelországhoz, Csehországhoz, Bulgáriához - képest a magyar energiamixben a fekete és barna szén/lignit súlya ugyan kisebb, de utóbbi így is jelentős szerepet tölt be a termelésben, ahogyan ez a Mavir grafikonjából ki is tűnik.A Visegrádi országok közös álláspontot alakítottak ki a legszennyezőbb energiahordozó kivezetésére irányuló elképzelésekkel szemben. Az egység azonban megtörhet, és nem csak Magyarország miatt. A szlovák kormány már 2017 decemberében jelezte, 2023-ban a szénbányászatnak és a széntüzelésű erőművek működésének is véget vetne az országban; ezt a tervet a közelmúltben Peter Ziga is megerősítette a Reutersnek.A szén kivezetéséről a magyar kormány politikai párbeszédet kezdeményez - mondta a helyettes államtitkár az Európai Bizottság által a szén kivezetésének elősegítésére létrehozott platform számára tartott prezentációjában novemberben. Az előadásban, amely nagyrészt a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. adatain és tervein alapul, a helyettes államtitkár arról is beszélt, a szénalapú termelés már 2025-ben meredeken csökkenhetA bizottsági ülésen a lap szerint Orosz Zoltán, a Mátrai Erőmű stratégiai vezetője is megszólalt, és a szén biomasszával, gázzal, napenergiájával és akkumulátoros energiatároló technológiával való helyettesítési lehetőségeiről beszélt, amivel az erőművet 2030 után is üzemben tarthatnák. Az erőmű szeptemberben elfogadott 2030-ig szóló fejlesztési stratégiája egyebek mellett tartalmazza két, összesen 40 megawatt teljesítményű naperőművet létesítési tervét is.

A szénbányászat és a szénalapú áramtermelés már most is ereszkedő pályán áll Magyarországon. Míg 1965-ben még 125 ezer bányász dolgozott a hazai szénbányákban, addig idén már csak 2000. A magyar áramtermelésnek mintegy 18 százaléka származott a szénből 2016-ban, ugyanakkor a mátrai lignit az energiaszektorhoz köthető szén-dioxid-kibocsátásnak a feléért volt felelős. Amennyiben a szén szerepe valóban véget ér a magyar energiaellátásban, úgy az ország egy döntősen nyugat-európai államok alkotta egyre bővülő csoporthoz csatlakozhat. Legkésőbb 2030 végéig Franciaország, Hollandia, az Egyesült Királyság, Olaszország, Portugália, Finnország, Ausztria, Dánia és Svédország is szakítana a szénnel, de hamarosan várhatóan Németország is kijelöli a maga céldátumát.