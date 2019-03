Varga Mihály: a Made in Hungary kifejezésnek rangot kell szerezni

Varga Mihály a Szamos Marcipán Kft. kapacitásbővítő fejlesztésének bejelentésekor arról beszélt, hogy a magyar gazdaságnak szüksége van olyan hazai cégekre, amelyek külföldön is megállják a helyüket, és nemzetközileg is elismert márkát, magyar brandet képviselnek. Hozzátette, hogy a Szamos Marcipán Kft. 332 millió forintos beruházását a kormány 159 millió forinttal támogatja.A miniszter elmondta, hogy a vállalat három telephelyén, Pilisvörösváron, Karcagon és Fertőszentmiklóson a legmodernebb technológia bevezetésével korszerűsíti gyártási folyamatait. Kitért arra, hogy a nagyvállalati beruházási támogatással a kormány azokat a vállalatokat kívánja ösztönözni, amelyektől folyamatosan növekvő teljesítmény várható. Hozzátette, hogy a magyar gazdaság fejlődésével párhuzamosan egyre több olyan nagyvállalatunk van, amely gyors ütemben fejlődik.A négy éve működő nagyvállalati beruházási támogatási program keretében 110 támogatási szerződést kötött meg a minisztérium, ennek köszönhetően 65 milliárd forintnyi támogatás révén 159 milliárd forint értékű fejlesztés valósul meg és 2300 új munkahely létesül országszerte - ismertette. A miniszter a magyar brandekről szólva azt mondta, hogy a kormány olyan termékek előállítását kívánja támogatni, amelyek a világ minden pontján Magyarországot, a magyar minőséget jelentik. A Szamos Marcipán Kft. jó úton van efelé, mivel Európában már a legjelentősebb édesipari cégek között jegyzik - fűzte hozzá.Justin István, a Szamos Marcipán Kft. ügyvezetője elmondta, hogy cégük ma Magyarország legnagyobb, száz százalékban magyar tulajdonban lévő édesipari vállalta, közel 4 milliárd forintos árbevétellel. Hozzátette, hogy a támogatással nemcsak a gyártás modernizálódik, hanem az irodai részleg is.