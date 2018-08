Dagad az átverős ingatlanos botrány: gyűlnek Kéró Juci haragosai

Kéró Juci jobbkeze

Akkor magyarul Interpool elfogató van ellenem, csak nem találnak. Jól értem?

Álomházak helyett csak álmok

NIE szám (itteni adószám) elintézése egyébként annyi, hogy bemész a rendőrségre az útleveleddel, kitöltesz egy egyoldalas igénylőlapot, befizetsz 7.80 eurót és legkésőbb másnap megkapod. Spanyolul sem kell feltétlenül tudni hozzá, mi is magunknak intéztük, nem rocket science. Szóval mindezért több száz eurót elkérni helyből arcátlanság, de többen is élnek ebből, hogy újonnan érkező magyarokat lehúznak egy csomó pénzzel ilyen csip-csup dolgokért.

B. Judit - vagy ahogy a pénzük után futó ügyfelei Bróker Marcsi után hívják, Kéró Juci - tevékenységéről augusztus elején írtunk a hvg.hu cikke alapján. Az ügy érintettjei közül többeket elértünk azóta, és néhány B. Judittal folytatott levelezés is a birtokunkba került.Kéró Juci külföldre költöző vagy már Spanyolországban élő magyarok Facebook-csoportjaiban hirdette szolgáltatását, tengerparti álomházakat ígértek 100%-os (kvázi önerő nélküli) hitelre pár száz euróért. B. Judit nem egyedül dolgozott, egész csapatot hozott össze, a beszámolók szerint egyik fő üzlettársa F. Zoltán volt.Az ügyet ismerő egyik helyi ingatlanos szerint B. Juditnak elsősorban Alicante (Dél-Kelet Spanyolország) és környékén voltak áldozatai, mert ott voltak a bankok által árult, önerő nélküli hitelből is finanszírozható ingatlanok. Elmondása szerint a Banco Popular volt az egyetlen olyan bank, amely így próbált megszabadulni ezektől. Marbella (Dél-Spanyolország) és környékén csak 1-1 ilyen ingatlan volt, itt F. Zoltán vitte az üzletet. A "Kéró Juci" csoportban többen úgy hivatkoznak rá, rajta keresztül ismerték meg B. Juditot, ő intézte az ügyüket, ő volt a legfontosabb üzlettársa.Hitelességét nem tudjuk ellenőrizni, de pikáns részlet, hogy a "Kéró Juci" Facebook-csoportban egy magát F. Zoltán fiának valló felhasználó nemzetközi körözés alatt áll. Leírása szerint mielőtt apja elhagyta volna az országot, nevet változtatott, és egy 2 millió forintos tartozást hagyott hátra az ő nevére írt ingatlanon. A felhasználó F. Zoltánnal 2017 végén folytatott facebook-messengeres párbeszédét is posztolta, mely végén F. Zoltán megkérdezi:Nem csoda, hogy sokakat csőbe húztak, hiszen nagyon jó üzletnek tűnik, hogy a magas bérleti díjak fizetése helyett pár száz euróért saját spanyolországi házat lehet venni. Az ügyfelektől 500-1000 eurós hitelközvetítési díjat kértek előre, és ezen felül a spanyol adószám megszerzésért további fejenként 250 eurót, házat azonban nem tudtak venni.Azerről azonban tudni kell, hogy kiváltása hivatalosan csak pár euróba és egy kérelem kitöltésébe kerül, az egyik évek óta Spanyolországban élő nyilatkozónk így beszélt erről:Az 1000-1500 eurós beugrón kívülaz ügyfelektől a kiszemelt házak foglalójaként, amelyet az ügyfél nevére nyitott bankszámlán helyeztek el. Utóbbi összegeknek a sorsa nem mindenkinél világos, van, akinek például maradéktalanul megmaradt, sőt, már el is költötte egy másik ingatlan megvásárlására, amit már saját maga intézett. Másoknál még elvileg a számlán parkol a 3000 eurós összeg, és a netbankon keresztül látják is, hogy nem nyúlt hozzá senki, illetve van, aki azt állítja, hogy az előlegnek is bottal ütheti a nyomát.

Az egyik facebookos hirdetés. Forrás: Facebook.

Tavaly Novemberben ismertük meg. Barátságos, nem kihívó, szimpatikus személy. Kollégája bizonyos csoportokban hirdetett lakásokat, 100 %-os finanszírozással. Mivel már terveztük, hogy külföldi életet kezdünk, kapóra jött, és találkoztunk Zoltánnal. Be is mutatott 4 lakást 2 nap alatt,100km-es körzetben. Volt ahova jött a spanyol ingatlanos is, kinyitotta az adott lakást, házat. Mivel volt, ami tetszett, így tovább leptünk. Találkoztunk Judittal, ahova Zoltán vitt, Alicante-ba.



Szállást intézett nekünk,vacsorát, ahol átbeszéltük a további teendőket. Ugye kell NIE szám, bankszámla... Másnap közjegyző,ahol Juditot meghatalmaztuk a NIE számok és a bankszámla kezelésével. Utóbbira azért volt szükség, hogy ha van lakás, ami tetszik, azonnal tudja utalni a foglalót. Innen, helyben gyorsan. 3 ezer eurót kellett a számlára tennünk. Bankszámlát együtt nyitottuk.

Részlet B. Judit egyik leveléből az ügyintézés menetéről 1. A link alapján ki kell választani, melyik ingatlant szeretnéd megnézni

2. Át kell küldened a N.I.E. számot, az útlevélszámot és a pontos nevet ki szeretné megvásárolni.

3. Ezeket az adatokat a mi bankunk konfirmálja, ő intézi a kulcsokat, utána kiválasztunk veletek egy időpontot megnézni az ingatlant

4. A kiválasztott ingatlan referenciaszámát át kell küldened nekem és utána adok egy banki e-mail címet, ahová át kell küldened a következő papírokat scenelve, utolsó három havi bankszámlakivonat, vida labolar,munkaszerződés és a három utolsó nomina

5. Ha kész vagyunk a hitellel, ide kell utazni nyitni egy bankszámlaszámot, befizetni a bankszámlaszámra 3000 euró depositot

6. Ismét ide kell jönni kb. két hét múlva az itteni közjegyzőnél aláírni az adásvételt és a hitelszerződést

A szerződéskötéskorkértek az ügyfelektől a spanyol adószám (NIE szám) megszerzése és a későbbi ígért hitelügyintézésre hivatkozva. Ezzel a meghatalmazással elvileg bármikor felvehették, átutalhatták az előlegnek szánt összeget az ügyfél számlájáról, ugyanis mint egyik nyilatkozónk elmondta, a meghatalmazás a bankszámlára is vonatkozott:A Kéró Juciék által hirdetett házak valóban léteztek, és van, aki állítja, látott, beszélt elégedett ingatlanvásárló ügyféllel, de ők a károsultak szerint nem valódi ügyfelek, csak a beetetés részei voltak. Az ingatlanvásárlásért egy másik áldozatnál 1 százalékos díjat vetítettek előre, ami egyébként még alacsonynak is mondható (lett volna), ha tudtak volna házat venni rajtuk keresztül.Van, aki még bízik B. Juditban, vagy éppen még nem magának sem meri bevallani, hogy átejtették, a fentiek alapján nem mernénk nagy téetelben fogadni arra, hogy B. Judit tisztázza magát az őt ért vádak alól. Elméletileg rendőrségi feljelentést tettek Kéró Juciék ellen, hivatalos információnk spanyol vagy magyar eljárásról azonban nincs.