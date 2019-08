Vaskos meglepetés az Adidastól

Ma tette közzé második negyedéves számait az Adidas, és a befektetők nagyon nem örültek annak, amit hallottak. A piaci szereplők nagy része ugyanis arra számított, hogy a Pumáéhoz hasonlóan az Adidas menedzsmentje is megemeli az idei eredményvárakozását, azonban nagyon nem ez történt. Az Adidas vezetése ugyanis arra figyelmeztetett, hogy a sportszergyártó profitabilitása visszaeshet az idei második félévben, ami egyrészt a magasabb beszerzési árakra vezethető vissza, másrészt a vállalat szeretne újra növekedést elérni az európai értékesítésben, ezért árcsökkentést hajt végre, ez viszont nyomás alatt tarthatja a marzsokat.A sportszergyártó már korábban figyelmeztetett arra, hogy szűk keresztmetszet alakult ki a beszállítói oldalon, ami miatt nem tudják kielégíteni a megnövekedett észak-amerikai keresletet, most pedig arról beszélt a menedzsment, hogy ez a probléma idén év vége felé oldódhat meg, és valószínűleg nem érinti majd a jövő évet.A második negyedévben egyébként a bevételek és az üzemi eredmény is nőtt, de elmaradtak az elemzői várakozásoktól: az árbevétel 4 százalékkal 5,51 milliárd euróra nőtt, elmaradt azonban az 5,54 milliárd eurós várakozástól, az üzemi eredmény 9 százalékkal 643 millió euróra emelkedett, miközben az elemzők 651 millió euróra számítottak.Az Adidas árfolyama nap közben már közel 7 százalék mínuszban is állt, a piaczárásra azonban visszahúzták 2,2 százalék mínuszba.