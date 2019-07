Vasúti berendezéseket gyártó cégbe száll be a SET Group

A SET Group tájékoztatása szerint leányvállalata, a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. június 5-én megvásárolta a Mátó-Stáb Kft. 30%-os részesedést biztosító üzletrészét, melyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága már be is jegyzett. Ezek alapján a leányvállalat a Mátó-Stáb Kft. kizárólagos tulajdonosává vált.A Mátó-Stáb honlapjáról azt lehet megtudni, hogy a cég fő profilja vasúti biztosítóberendezések- illetve ahhoz kapcsolódó vasúti távközlés- és energiaellátás építés-szerelése, kiegészítése, átalakítása, tervezése, illetve kábelhálózat ideiglenes- és végleges kiváltása.A Mátó-Stáb Kft., a MÁV-csoport, a Swietelsky Vasúttechnikai Kft., a Strabag Magyarország Kft. építési projektjeinek, vasúti biztosítóberendezésekhez kapcsolódó beszállítója.