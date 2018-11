Véget érhet a GPS korszaka - Új technológia forradalmasíthatja a helymeghatározást

Jön a kínai globális navigációs rendszer

A Beidou-1 három műholdból állt és 2000 óta kínált korlátozottan navigációs szolgáltatásokat, főként Kínában és a környező országokban. 2012-ben szerelték le őket.

A második generációs rendszer, a BeiDou-2 2011 decemberében kezdte meg működését és 2012 decemberétől kínál szolgáltatásokat az Ázsia-csendes-óceáni térségbeli ügyfeleinek, 10 földkörüli műholddal.

A BeiDou (BDS) egy kínai műholdas navigációs rendszer, amely 3 különálló rendszert takar:

A BeiDou-2 lefedettsége, forrás: Wikipedia

2015-ben Kína elkezdte a harmadik generációs rendszer kiépítését, amelynek célja, hogy globális lefedettséget biztosítson. A BeiDou-3 első műholdját 2015 márciusában lőtték fel. Jelenleg 16 műhold tartozik a rendszerhez, miután októberben két újabb műholdat lőtt fel Kína, november elsején pedig a hírek szerint az első geostacionárius műhold is pályára állt. A terv, hogy 2020-ra, összesen 35 műholddal teljessé válik majd a globális helymeghatározó szolgáltatása.

Amikor a kínai rendszer kiépül, valódi versenytársat jelenthet az amerikai globális helymeghatározó rendszernek, a GPS-nek, már csak azért is, mert sokkal pontosabb.

Van európai és orosz "GPS" is

Nem olcsó a technológia, de kell Kínának

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2020-ban a BeiDou-3 35 műholdjából 27 darab 22 ezer méteres magasságban kering majd, további 5 geostacionárius pályán áll majd, további 3 pedig 35,786 kilométeres pályán kering majd. Ezekkel pedig mintegyhelymeghatározás érhető el, szemben a GPS-szel, ami megközelítőleg 5 méteres pontosságot biztosít.A kínai és az amerikai rendszer mellett ott van még az orosz helymeghatározó rendszer, a GLONASS és az európai Gelileo. Az orosz rendszer 24, az európai pedig 18 földkörüli pályán keringő műholddal üzemel. A GLONASS 2,8-7,38 méteres pontossággal működik, a Galileo pedig ingyen kínál egy kisebb pontosságú rendszert, amit bárki elérhet, a fizetős ügyfelek pedig akár horizontálisan és vertikálisan egy méteren belüli pontosságot kaphatnak.A kínai rendszer kezdeti költségei hatalmasak voltak, a BeiDou-1 földfelszíni terminálja 2008-ban még közel a tízszeresébe került a GPS-hez képest, főként a drága importált mikrochipek miatt. Azóta már jóval olcsóbb lett a technológia, egy évvel később már a töredékéért mutattak be egy terminált a shenzeni technológiai kiállításon.De nem véletlen, hogy ennyire fontos Kínának a saját globális helymeghatározó rendszer kiépítése, ami akár le is válthatná a GPS-t. Kína a technológiai forradalom élére akar állni és az önvezető járművek, ahol a pontos helymeghatározás alapvető fontosságú, támaszkodhatnának a GPS helyett a BeiDou adataira.De számos más felhasználási terület is van, a műholdas navigációra támaszkodnak nem csak az autók, de a hajók és a repülőgépek is, például a robotpilóta navigációjához elengedhetetlenül szükséges. Az építőiparban, a bányászatban és a precíziós mezőgazdaságban a nehézgépek irányításához is használható, a túrázók, biciklisek, hegymászók, vagy csak akár a városban sétálgatók számára is hasznos. A térképkészítést és felméréseket is segíti, valamint katonai műveletekhez asszisztál.Akár vészhelyzetekben is segíthet, például katasztrófa sújtotta területeken lehet vele lokalizálni az emberek mobilkészülékeit.