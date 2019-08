Venni kell a Duna House részvényeit a Concorde szerint

A tegnapi piaczárás után tette közzé második negyedéves számait a Duna House, amit a Concorde elemzője gyorskommentárban értékelt . A Duna House második negyedéves tisztított üzemi eredménye 32 százalékkal 326 millió forintra nőtt, ami a lengyel operáció teljesítménye mellett a kétszámjegyű ütemű bővülést produkáló hitelközvetítési szegmensnek volt köszönhető. A profit 36 százalékkal csökkent, a fejlesztési projektek befejezésének időbeli eltérése miatt. A menedzsment megerősítette az idei üzleti évre vonatkozó eredményvárakozásait, amelynek nagyjából 44 százalékát érte el eddig a társaság.A szegmens szintű lebontásban vizsgálva a működési eredményt látható, hogy a pénzügyi termék-közvetítés szegmens esetében az EBIT 35 százalékkal bővült a második negyedévben, míg a franchise szegmens is kétszámjegyű ütemben nőtt, a bővülő irodaszámnak és az ingatlanárak emelkedésének köszönhetően. A saját iroda szegmens műkődési eredménye azonban visszaesett a második negyedévben, az alacsonyabb bevétel és a növekvő költségek következtében.Az ország-szintű lebontásban a lengyel operáció pozitívba fordult ebben a negyedévben, amit a Gold Finance általi szinergiák és az organikus növekedés hajtott. A második negyedévben a lengyel operáció 26 millió forintos működési eredményt termelt.A kumulatív tranzakciószám 4 százalékkal csökkent a korábbi évhez képest, amire magyarázatot jelenthet a Concorde szerint a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) átlagosan 5 százalékos hozama, ami helyettesítheti az ingatlanvásárlásokat, másrészt a július 1-től hatályba lépett állami szabályozás kínálta kedvezmények kivárásra ösztönözhette a vevők egy részét.A fejlesztési projektek befejezésével kapcsolatban a menedzsment esetleges csúszásokra figyelmeztetett a munkaerőhiány következtében. A Forest Hill projekt lakásainak 71 százalékát értékesítették, és az átadások már júliustól megkezdődhetnek. Az eredményhez hozzájáruló másik projekt, a My City Residence lakásainak 77 százalékát értékesítették, és a projekt befejezésére október végéig kerülhet sor.A Concorde elemzője kiemeli, hogy a core operáció esetében erős számokat láthattunk a Duna House-tól, a lengyel operáció pozitív hozzájárulása a beszámoló egyik legkedvezőbb pontja. A fejlesztési projektekkel kapcsolatban a korábbi évekhez hasonló csúszások is elképzelhetőek az elemzés szerint.Az általánosságban pozitív tendenciák fényében a Duna House második negyedéves számai után a Concorde elemzője nem változtatott a Duna House részvények 12-havi 4 500 forintos célárán, az ajánlás továbbra is felhalmozás. A Concorde célára 21 százalékkal magasabb a Duna House szerdai, piaci árfolyamával összehasonlítva.