Villámfiúk, akik milliszekundumok alatt megskalpolnak a piacon

A piac is felgyorsult

A piaci szereplők egy része egyre rövidebb ideig hajlandó csak a pozíciói tartására. egyes becslések szerint a magasfrekvenciás villámügyletek (hft, high frequency trading) adják az amerikai tőzsdék forgalmának a 60-70%-át.

A jelenlegi nagysebességű villámkereskedés ellenben felerősíti az egyensúlytalan állapotokat.

Market-makerek vs. villámkereskedők

A market-makerek folyamatosan jegyeztek árat azokban a papírokban, amelyeknek a gazdái voltak. elmondható, hogy ezek a szereplők az előző válságig egyensúlytalanság-tompító tényezőként működtek. A valódi likviditás biztosításával tompították a részvényárfolyamok rövidtávú kilengéseit.

A nagysebességű villámkereskedés igyekszik a természetes (valódi vevői szándékkal rendelkező) vevők elől villámgyorsan megvenni a piacon fellelhető részvényeket és pár centtel drágábban a számukra eladni pár másodpercen belül.

Szemben a market-makeri rendszerrel a magasfrekvenciás villámkereskedés nemhogy likviditást nem biztosít a piaci szereplők számára, hanem egyenesen likviditást von el tőlük. Ezáltal a piacon, illetve az adott részvényben bekövetkező idegesebb helyzetben nem tompítja, hanem jelentékenyen megnöveli az árfolyamok kilengését.

Skalpoló villámfiúk, akikre nem vonatkoznak szabályok

A nagysebességű villámkereskedés gyakorlatilag egyenlő azzal, hogy egy csomó patkányt beengedünk a magtárba.

A villámfiúk őszi turbulenciában is ott voltak - de nem csak ők okozták a heves mozgásokat

Alaphelyzetben is szinte minden folyamat felgyorsult a világban az elmúlt tíz évben. Az internet és a közösségi média térnyerésével azonos időben és globálisan zajlanak le a társadalmi és pénzügyi folyamatok.

A részvénypiacokon drasztikusan megnőtt a nagy növekedésre árazott technológiai vállalatok súlya. Ezen részvénytársaságok jövőbeli teljesítménye nagyságrendekkel kiszámíthatatlanabb, mint a hagyományos iparágak képviselőivé. Néhány százalékpontnyi növekedési ráta változás a piaci konszenzusban azonnali 20-40%-os árfolyammozgásokhoz vezet a tech-papírokban.

A vállalatok negyedévről-negyedévre élnek. Nincs türelmi idő senkivel szemben sem. Minden gyorsjelentésnél teljesíteni kell, különben a piac azonnal büntet.

A befektetési alapkezelők is negyedévről-negyedévre élnek. Ami a kosárlabdában a 24 másodperces támadóidő, az a részvénypiacon a 91 nap. Egy nagyobb súlyú rosszul teljesítő részvényben benne maradni, vagy egy jól teljesítőről lemaradni érzékeny veszteség.

A passzív befektetési formák és az indexlekövető-részvényalapok (ETF) térhódítása miatt egyre kisebb az aktívan kereskedő befektetők aránya egy adott részvényben. Emiatt egy átértékelődési helyzetben kisebb a potenciális eladók, illetve vevők száma, ami hevesebb mozgásokhoz vezet.

Az imént említett egyensúlytalanságfokozó folyamatok önbeteljesítő hatása. A piaci szereplők egy része masszív vevőként jelenik meg egy heves emelkedésben, illetve masszív eladó lesz egy komoly esésben, mert a közelmúltban azt látták, hogy az adott pontról még sokat megy az árfolyam tovább az egyensúlytalanság irányába.

A kontrajátékos befektetők egyre kevésbé mernek beállni az erős emelkedéseket eladni, illetve a szignifikáns eséseket megvenni, mert a részvényárfolyamokat extrém magasra rántja, illetve extrém alacsonyra tolja le az imént kifejtett mechanizmus.

Mindenki egyszerre akar venni, illetve egyszerre akar eladni. Nagyon gyakran nincs a piacnak "másik oldala".

Az AMD negyedéves árfolyamgörbéjén minden látható

Amikor valaki véletlenül visszanéz egy nyolcvanas vagy kilencvenes évekbeli foci-, kézilabda- vagy kosárlabdameccset, vagy abból néhány jelenetet, akkor döbbenten tapasztalhatja, hogy milyen szinten gyorsult fel a játék. A csapatsportok sebessége teljesen más lett. Sőt, minél komolyabb szinten űzik az adott labdajátékot, annál nagyobb az atletikus játékosok iránti igény. A változás különösen szembetűnő a 10-15 évvel ezelőtti világgal szemben. A magas szinten játszott kézilabdában manapság már gyakorlatilag nem lehet cserélni, mert egy kapott gól után 3-4-5 másodperccel büntetni tud az ellenfél. A labdarúgóikon Cristiano Ronaldo a világ országainak a többségében bajnok lehetne 100 méteres síkfutásban. Az amerikai profi kosarasok tömkelege fogyókúrázik nyaranta, hogy kisebb súlyával bírja a játék egyre szédítőbben gyorsuló tempóját. Az amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) a jelenleg futó szezonban négy csapat van, amely a támadásainak a több mint 18%-át befejezi 3-6 másodperc alatt. A bajnok Golden State Warriors támadásainak 39%-át fejezi be 10 másodpercen belül.A focit, kézilabdát, kosárlabdát nézve jól látható, hogy az a játékos, aki a számára rendelkezésre álló évről-évre egyre kisebb idő alatt nem képes a pálya területén A pontból B pontba eljutni, a magasabb szintű mérkőzéseken már nem tartható pályán. Napjainkra az élsportban a megfelelő futásteljesítmény, gyorsaság és atletikusság alapkövetelmény lett.Ahogyan a sportpályákon a sebesség fokozásával igyekeznek a gyorsabbak legyőzni a lassabb ellenfeleiket, úgy figyelhető meg ennek a jelenségnek a terjedése a globális tőkepiacokon is.Ezeknél a megbízásoknál a tartási periódus gyakran kevesebb, mint egy másodperc. Ez az ügylettípus valamikor 2005-2007 körül jelent meg a piacokon és 2009 őszén kezdett el egyfajta árnyként uralkodni a részvénykereskedelem felett.A magasfrekvenciás villámkereskedés (HFT) térhódítása a 2008-2009-es válság óta alapvetően változtatta meg az amerikai részvénypiacok kereskedési mechanizmusát. A korábbi market-makerek által dominált kereskedésben a rendszer tompította a kialakuló rövidtávú egyensúlytalanságokat.A Wall Street évtizedeken át működő jól bejáratott szisztémája volt a market-makeri rendszer. Ebben a működési mechanizmusban minden részvénynek volt egy "gazdája", akinek az alapvető feladata volt a részvényben likviditást biztosítani. A likviditás biztosítása sokszor azt jelentette, hogy egy nagyobb eladó esetén a market-maker beállt venni, majd később napokig-hetekig terítette a papírokat, miután az eladó már nem volt jelen a piacon. Nagyobb vevő esetén pedig a market-maker eladóként lépett be a piacra, és a piacbefolyásoló eladó távozta után napokig-hetekig vette vissza az eladott részvényeket.A magasfrekvenciás villámkereskedés (HFT) ezzel szemben egy a modern technológia által biztosított úgynevezett skalpolási lehetőség a gyorsabb és jobb matematikai modelleket futtató algoritmusokat használó piaci szereplők számára. A nagysebességű villámkereskedő cégek is jegyeznek árat a piacon, ám ezt nagyon kis mennyiségekre teszik és az ezredmásodperc törtrésze alatt félreugranak a legkisebb vészhelyzetben is. Az általuk alkalmazott skalpolási technika lényege a valódi vételi és eladási megbízások kiszagolása a piacon.A természetes eladók előtt pedig letarolja a HFT a vételi megbízásokat (ő ad el), és az eladóktól veszi vissza a részvényeket pár centtel olcsóbban.A magasfrekvenciás villámkereskedés (HFT) világát jól mutatja be Michael Lewis Villámfiúk című könyve. Számomra hosszú ideje óriási rejtély, hogy miért engedik a szabályozó hatóságok ezt a fajta skalpoló rendszert üzemelni a piacokon. Charlie Munger, az idén már 94 éves milliárdos befektetési guru a 2014-es Berkshire Hathaway befektetői konferencián Warren Buffett mellett ülve azt mondta, hogyVéleménye szerint a magasfrekvenciás villámkereskedés semmi jót nem tesz a civilizációval. A nagysebességű villámkereskedés által uralt amerikai részvénypiacokon ezáltal jóval kisebb a valódi likviditás, mint azt az átlagos befektető érzékeli vagy a forgalmi adatokból gondolja. A megbízási könyvek az érzékeltnél nagyságrendekkel vékonyabbak, tekintettel arra, hogy az azt domináló villámkereskedők bármelyik mikroszekundumban odébbállnak. Nem ritka az a helyzet, hogy egy adott napon 10 millió darabos forgalommal bíró részvényben 200-300 darab vásárlásával 1%-kal kergeti fel az árat a villámkereskedők algoritmusai által a teljesítés közben őrületbe kergetett kisbefektető. Ezt nevezhetjük magasfrekvenciás maflásnak.A részvénypiacokon a mostani, októberi-novemberi-decemberi turbulenciában megfigyelhető villámgyors esések és emelkedések egy jelentékeny része az eleve meglévő befektetői idegességnek a nagysebességű villámkereskedés (HFT) által felnagyított és felsokszorozott hatása. Ez maga az egyensúlytalanságfelerősítő mechanizmus.Hiba lenne azonban a mostani részvénypiacokon meglévő nagyon heves mozgásokat csak a nagysebességű villámkereskedésre fogni. Pláne azért, mert ennek a skalpoló mechanizmusnak a hatásai döntően a napon belüli kereskedés keretein belül maradnak.Napjaink korábbinál gyorsabb és hevesebb egyedi részvénymozgásai és az egyensúlytalansági helyzetek fokozódása a teljesség igénye nélkül az alábbi hatásoknak köszönhető szemben a 2008-2009-es válság előtti világgal:Üdvözlet 2018 "szuperatletikus" részvénykereskedési világában.Egy aktuális konkrét példán keresztül vizsgáljuk is meg ezt. Az eleve nehezen árazható chipgyártók világában is extrém 2018-as évet produkáltak az AMD részvények. A 2016 eleji 2 dollár alatti szintről 2017 februárjára 15 dollár fölé lőtt ki az árfolyam. Egy év sávozás jött 9 és 16 dollár között, majd 2018 áprilisának az elején 9 dollár felett kicsivel éves mélypontra esett a papír. Innentől már grafikonnal bekapcsolódva a történetbe a helyzet a következőképpen alakult 2018. november 9-ig (napi gyertyák):

kék téglalap - 1. esemény: A részvény a 2017-es csúcsok fölött konszolidálódott idén júniusban és júliusban.

szürke téglalap - 2. esemény: A július végi gyorsjelentési reakció, három nap alatt (amúgy az akkor a Facebook miatt eső piacon) 25% emelkedés, új csúcs.

narancssárga háromszög - 3. esemény: Szűkülő mozgásokkal feltapadt a részvény augusztusban a 20 dolláros kritikus szintre (14 kereskedési nap).

zöld téglalap - 4. esemény: Árfolyamrobbanás augusztus második felében, a részvényár 20-ról 30-ra szalad fel villámsebesen. Mindenki vesz, nincs eladó (15 kereskedési nap).

rózsaszín téglalap - 5. esemény: Tetőzés 30 és 34 dollár között. Itt találkozik szembe a 20 dollár feletti kitörés által generált szárnyalás az eladókkal (14 kereskedési nap).

piros téglalap - 6. esemény: Lefelé kitörés a sávból. Az eladók felülkerekednek. Ahogy 20 és 30 között felfelé, úgy 30 és 23 között lefelé nincs, aki megállítaná a mozgást (17 kereskedési nap).

lila téglalap - 7. esemény: Októberi gyorsjelentési reakció. Egy nap alatt 15% esés, majd 3 nap alatt újabb 15%. Visszazuhanás a korábbi sávba. Az árfolyam 24 nap alatt lefeleződik.

Hét kiemelt eseményt kell megvizsgálnunk az AMD chartja kapcsán:A zöld és piros téglalap által jelölt időszak egyfajta illikviditási felhő. Nincsenek szintek benne, hiszen a nagysebességű piacon az ármozgást döntően befolyásoló piaci szereplők felfelé nem állnak be a gyorsvonat elé, illetve lefelé nem próbálják meg elkapni a hulló kést. Az itt bemutatott AMD eseménysor csak egy negyedévet ölelt fel!Megállapítható, hogy az aktuális mechanizmusok által uralt piacon embertelenül nehéz dolga van a nagyobb pénzeket kezelő alapoknak. Rengeteg energiát kell fektetni a profit megőrzésére, hiszen az képes villámsebesen elolvadni és veszteségbe átcsapni. Ahogy a sportpályán kiemelten fontos a gyors visszarendeződés a támadásból a védekezésbe (transition defense), úgy lett nagy jelentősége ennek a momentumra kereskedett 21. századi tőkepiacon is.