Visszaestek a Renault eladásai az első félévben

Kedden tette közzé első féléves értékesítési számait a Renault, a francia autógyártó 6,7 százalékkal kevesebb, 1 938 579 darab járművet adott el az első félév folyamán, a társaság a csökkenő piacon is fenntartotta piaci részesedését, miután a globális járműeladások ennél is nagyobb mértékben, 7,1 százalékkal estek vissza.A francia autógyártó eladásai Európópában stagnáltak, az afrikai, közel-keleti és indiai régióban 27,7 százalékos volt a visszaesés az első félévben, 2018 hasonló időszakával összehasonlítva, míg az első féléves kínai eladások 23,8 százalékkal estek vissza. A Renault eladásai 11,5 százalékkal csökkentek az első félévben, azonban a Dacia értékesítései 4,5 százalékkal nőttek, míg a Lada eladásai 6,8 százalékkal emelkedtek az első félévben.A Renault az idei évre vonatkozóan a globális autópiac visszaesésére számít: az európai autópiac stabil maradhat, az orosz piac 2-3 százalékkal eshet vissza idén, míg Brazília esetében 8 százalékos bővülésre számít a társaság. A Renault értékesítési vezetője kiemelte, hogy a társaság második féléves eladásait többek között az új Renault Clio bemutatása mellett a Renault Zoe eletromos autó frissített verziója is támogathatja majd.A PSA Csoport hétfőn publikálta első féléves értékesítési statisztikáit, a vállalatcsoport eladásai 12,8 százalékkal csökkentek az első félévben, az egy évvel korábbi 2,18 millió után idén csak 1,9 millió autót adott el a francia autógyártó.A Renault féléves számait nem fogadták jól a befektetők, a francia autógyártó árfolyama 1,2 százalékkal került ma lejjebb, míg a Renault részvényei idén 5,1 százalékot estek.