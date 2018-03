Visszatámadtak a világ legnagyobb olajvállalatai a példátlan klímaperben

a globális átlaghőmérséklet emelkedését szinte kizárólag az emberi tevékenységből eredő növekvő széndioxid-kibocsátás idézte elő, az egyéb tényezők szerepe ebben elhanyagolható.

A jelentés azonban sehol sem állítja, hogy a kőolaj kitermelése lenne a széndioxid-kibocsátás emelkedésének oka; de sokkal inkább a fosszilis energiahordozók égetésével járó gazdasági aktivitás - érvelt ügyfeleit védve, a felelősséget a fogyasztói oldalra hárítva az ügyvéd.

Rendkívül valószínű, hogy az emberi aktivitás jelentős mértékben hozzájárult a 20. század közepétől megfigyelhető globális felmelegedéshez: ennek a megállapításnak a tudományos konszenzust elfogadó többség számára önmagában nincs semmilyen hírértéke, az azonban, hogy a világ legnagyobb olajcégeinek jogi képviselője fogalmazta meg egy eddig példátlan perben, már más megvilágításba helyezi az állítást. Azt ugyanakkor a San Francisco-i szövetségi bíróságon a héten tartott meghallgatáson határozottan elutasították, hogy a jelenségnek ők lennének a közvetlen felelősei.A Chevron elfogadja az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) által a klímaváltozás témájában elért konszenzust, ez azonban nem jelenti azt, hogy a mostani polgári peres eljárás lenne a megoldás legjobb módja. Ez egy globális probléma, amely globális cselekvést kíván - fogalmazott Theodore Boutrous, a Chevron jogi képviselője és a másik négy, a klímaváltozás fő felelőseként megvádolt olajvállalat jogi csapatának vezetője.A bírósági meghallgatáson Boutrous pontról pontra végigvette az IPCC legutóbbi, 2013-as klímajelentését, annak minden megállapításával, így a legfontosabb állításával is egyetértve az által tudományos konszenzusnak nevezett tétellel:Az összefüggést a korábbi években, évtizedekben rendre cáfolni igyekvő olajvállalatok beismerése történelmi momentumnak minősíthető, a jelek szerint az iparág számára már nincs értelme továbbra is tagadni a tudományos álláspontot.A bírósági meghallgatás azért is rendhagyónak számított, mert az ilyen tárgyalások nem számítanak tipikusnak a jogi eljárások során. Klímaváltozás témában pedig ez volt az első ilyen eset.Jellegénél fogva az ügyben kiemelt jelentősége van a bíró tudományos állásponthoz való hozzáállásának, hiszen megalapozott döntés meghozásához a bíróságnak részletesen tisztában kell lennie annak lényegével, már csak azért is, hogy a retorika fordulatok ne tudják tévútra vezetni. William Alsup bíró korábban több más ügyben is vezetett hasonló konzultációkat, például a Waymo és az Uber vagy az Oracle és a Google szabadalmi vitájában. A mostani esetben pedig a bíróság a jelek szerint éppolyan komolyan veszi a tudományos tényeket, mint ahogyan a szabadalmi ügyben a technikai konkrétumokat - fogalmazott Myles Allen, az University of Oxford klímakutatója a The Verge számára.

shutterstock

Klímaváltozás: igen - felelősség: nem

Az általa védett olajvállalatok jogi stratégiája meglehetősen egyértelműnek tűnt: ha egyetértenek a tudomány klímaváltozásra vonatkozó alapkövetkeztetéseivel, nagyobb eséllyel kelthetnek kétséget azzal kapcsolatban, hogy a jelenségben mi lehet az olajtársaságok konkrét szerepe. A védelem érvelésének központi eleme az, hogy a fosszilis energiatermelő vállalatok nem felelősek azért, hogy az emberek (hogyan) használják termékeiket.

Kísérteties hasonlóság

mi csak gyártjuk a cigarettát, az emberek döntenek arról, hogy dohányozzanak.

A védelmet vezető Boutrous a jelek szerint alaposan felkészült az IPCC legutóbbi, 2013-as klímajelentéséből, és egyáltalán nem hozták zavarba a klímaszakértők megszólalásai. Így az sem, hogy az University of Illinois kutatója, Don Weubbles rámutatott Boutrous prezentációjának korlátozott érvényességére, mondván "a tudomány 2013 után sem állt meg", sőt, jelentősen fejlődött, és következtetései alapján a klímahelyzet a korábban gondoltnál is súlyosabb.A beszámolók szerint bár a rutinos védő nem minden tudományos vonatkozású kérdésre volt képes válaszolni, így például a tengerfenéki lávaömlések vagy a globális tengerszint emelkedés egyenetlensége témájában, könnyedén felvette a kesztyűt. Részletes prezentációjában a védelem vezetője kitért a tengerszint emelkedésére, annak várható jövőbeli mértékére, és előadásában külön hangsúlyt kapott a folyamatban betöltött kínai és indiai szerep is. A Chevron ügyvédje rámutatott: Kína széndioxid-kibocsátása már meghaladta az Egyesült Államokét, ami nagyrészt az USA-ban jelentősen visszaszorult szén felhasználásának tulajdonítható.A védelem az iparág tudománnyal szembeni korábbi elutasító attitűdjét a tudományos paradigmák vitájának és elfogadásának szokásosan hosszú folyamatára hivatkozva igyekezett relativizálni. A klímaváltozásban betöltött emberi szerep pedig a tudományos közösségben is csak a 20. század második felében kezdett elfogadottá válni - hívta fel a figyelmet. Ezt illusztrálandó az olajvállalatok védője a témában bevett tudományos szóhasználat változását is idézte: míg az 1995-ös IPCC jelentés még csak úgy fogalmaz, hogy "a bizonyítékok mérlegelése utal" az emberi hatásra, a 2007-es jelentés már "nagyon valószínűnek" nevezi ugyanezt, 2013-ban pedig már "rendkívül valószínűnek" tartja az összefüggést. Más szóval, időbe telik, amíg a tudományos konszenzus kialakul.Noha az érvelésben kétségkívül van valami, azt sokan csak játéknak tartják a szavakkal, miközben lényegében a tudósok már évtizedekkel ezelőtt rámutattak az összefüggésre.Az érvelés pedig kísérteties hasonlóságot mutat azzal, amit a dohányvállalatok adtak elő korábban, miszerintA bíróságok pedig sokáig hitelt adtak ennek az érvelésnek, amikor a dohányvállalatok felelősségét firtatták az egészségi hatások közvélemény felé történő marginalizálását illetően, egészen addig, amíg a közvélemény lassan meg nem változott az ügyben. Márpedig a San Francisco és Oakland által indított klímaper keresete éppen azt állítja, hogy a megvádolt társaságok a nagy dohányvállalatok forgatókönyve alapján hirdették termékeiket, a klímatudomány megállapításainak bizonytalanságait hangsúlyozva, félrevezetve a közvéleményt a globális felmelegedésről.

Sűrű szmogban araszoló járművek Pekingben 2014. január 16-án. (MTI/EPA/Rolex Dela Pena)

Nem intézhetik el annyival, hogy csak csendben ülnek itt

Háttér A kalifornia északi kerületi bíróságán folyó ügy előzménye, hogy San Francisco és Oakland A kalifornia északi kerületi bíróságán folyó ügy előzménye, hogy San Francisco és Oakland pert indított a világ öt legnagyobb olajtársasága - a Chevron, a ConocoPhillips, a Royal Dutch Shell, a BP, valamint az Exxon Mobil ellen, mivel szerintük a vállalatok felelősek a klímaváltozás hatásaiért. A kereset szerint a nagyvállalatok már évtizedekkel a közvélemény előtt tisztában lehettek azzal, hogy a klímaváltozás szorosan összefügg a fosszilis üzemanyagokkal, ennek ellenére továbbra is igyekeztek az ellenkezőjéről meggyőzni a társadalmat. A városoknak nagyon is konkrét céljai vannak a perrel, azzal ugyanis forrásokat kívánnak szerezni a klímaváltozás hatásaira való felkészüléshez, elsősorban az olyan nagy infrastrukturális beruházásokhoz, mint az emelkedő tengerszint elleni parti védőfal építéséhez.

A nyilvános esemény jelentős érdeklődést generált, az ügyben az antropogén klímaváltozást elutasító csoportok is szerették volna kérni a meghallgatásukat, ezt azonban a bíró elutasította, sőt, felszólította őkta, hogy ismertessék finanszírozási forrásaikat és kapcsolatukat az ügyben részt vevő felekkel.Az olajcégek arra kérték a bíróságot, hogy utasítsa el a keresetet, annak "spekulatív" jellegére hivatkozva. Bár a meghallgatás rendkívüli jellegére tekintettel nem világos, mi lehet a per további menete, az ugyanakkor biztosnak tűnik, hogy újabb meghallgatással folytatódik az ügy. Miután az ülésen explicit csak a Chevron fejtette ki álláspontját, a másik négy nagy olajvállalat a két hét múlva tartandó újabb meghallgatáson kapnak majd lehetőséget érveik ismertetésére.- zárta a meghallgatást a bíró.A nyilvános meghallgatáson elhangzottak a jövőben bármilyen, a témában tartott bírósági eljárás során hivatkozhatóak. Így a Chevron ügyvédjének - az ügy eddigi legfontosabb - beismerése is, miszerint rendkívül valószínű, hogy az emberi hatásnak domináns szerepe van a 20. század közepe óta megfigyelhető globális felmelegedésben. Bármi lesz is a következő lépés az ügyben, minden esetre jó alapot képezhet, hogy a tudományos konszenzust mindkét fél elfogadja. Ezt követően pedig vélhetően egyre nehezebb majd a klímaváltozásban játszott emberi szerepet, illetve az arról alkotott álláspontokat a hit tárgyává tenni, ami máris jelentős előrelépést jelent - még ha ettől maga a klímaváltozás és globális felmelegedés nem is lassít.