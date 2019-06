Visszatérne a Boeing 737 Max, aggódnak a repülővel utazók

A Boeing 737 Max típus október óta már két repülőszerencsétlenséget is elszenvedett, 346 emberéletet követelve. Azóta több, ehhez hasonló felmérés is készült, amelyekben azt próbálták felmérni, hogyan viszonyulnak az utasok a géptípushoz és hogyan éreznek azzal kapcsolatban, ha ilyen géppel kellene repülniük.Az, hogy most az üzleti utakra repülők körében végeztek felmérést és ilyen, többnyire elutasító eredmények jöttek ki, nem jön jól a Boeingnek, miután az üzleti utazások a repülőtársaságok bevételeinek egy jelentős részét teszik ki.A mostani felmérésben résztvevő, üzleti útra repülők 38%-a nagyon aggódna, 43%-a valamelyest aggódna, ha egy Maxon kellene utaznia, a cégek 19%-a pedig úgy nyilatkozott, hogy dolgozóik nagy valószínűséggel, 48% szerint pedig valószínűleg nem fognak Maxra jegyet foglalni.Azt egyelőre még nem tudni,hogy a 737 Max, ami a régebbi 737-es egy újabb verziója, mikor tér vissza az egekbe. A Boeing elviekben javította a szoftverhibát, de erre az amerikai légiközlekedési hatóságnak is áldását kell adnia.