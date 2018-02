Visszautasítja az Alteo a szabadalmi jogsértés vádját

Valójában a társaság konszolidációba bevont leányvállalata, a Sinergy Energiakereskedő Kft. kezeli az Alteo csoport szabályozó központját, és ez a cégünk kapta kézhez a VPP Magyarország Zrt. levelét, amelyben a feladó - tisztázatlan eredetű információk alapján - azt vélelmezi, hogy a Sinergy Energiakereskedő Kft. szabályozói központja az "Elosztott energiatermelő rendszer, szabályozó eszköz és eljárás a rendszer energiatermelésének vezérlése" című, a VPP Magyarország Zrt., mint jogosult javára E031332 számon lajstromozott szabadalmat sértve végzi tevékenységét.



Levelében a VPP Magyarország Zrt. tárgyalásokat kezdeményezett a helyzet tisztázása érdekében, ennek sikertelensége esetén per megindítását helyezi kilátásba.



A VPP Magyarország Zrt. cikkben idézett nyilatkozata azt sugallja, mintha a Sinergy Energiakereskedő Kft. érdemi tárgyalásokba bocsátkozott volna akár az irányító rendszerének megvétele, akár jelenlegi igényének teljesítése érdekében, azonban a valós helyzet az, hogy a Sinergy Energiakereskedő Kft. a VPP Magyarország Zrt-vel sem most, sem a múltban nem egyezkedett.



A Sinergy Energiakereskedő Kft. az említett szabadalmat és az azzal kapcsolatos igényt a rendszert fejlesztő szakemberek, és elismert, az érintett technológiában jártas szabadalmi ügyvivő bevonásával megvizsgálta. A vizsgálatok alapján magabiztosan kijelenthető, hogy a Sinergy Energiakereskedő Kft. szabályozói központját működtető rendszer nem esik, és korábban sem esett a szabadalmi oltalom körébe, ugyanis a VPP Magyarország Zrt. szabadalmával kapcsolatos igénypontok jellemzőinek jelentős része nem valósul meg a Sinergy Energiakereskedő Kft. által igénybe vett rendszer működése során. Az elemzést követően, annak megállapításai alapján, a Sinergy Energiakereskedő Kft. a VPP Magyarország Zrt. igényét kategorikusan visszautasította.



Meg kívánjuk továbbá jegyezni, hogy a Sinergy Energiakereskedő Kft. számára a szabályozói központot irányító számítástechnikai rendszert külső partner szolgáltatja, amely a rendszer szellemi alkotásokat nem sértő volta tekintetében jogszavatosságot vállalt.



Az említett érvek alapján, a VPP Magyarország Zrt. által vélelmezett jogsértést nem tartjuk megalapozottnak, és a kérdést nem tartjuk a társaság megítélésére, és az általa kibocsátott értékpapírok értékére, vagy hozamára hatást gyakorló információnak.

