Visszavágta bevételvárakozásait a Renault

A múlt héten tette közzé legfrissebb értékesítési számait a Renault, a francia autógyártó eladásai 6,7 százalékkal csökkentek, a társaság 1 938 579 darab járművet értékesített az első félév folyamán, a társaság a csökkenő piacon is fenntartotta piaci részesedését, miután a globális járműeladások ennél is nagyobb mértékben, 7,1 százalékkal estek vissza.A Renault ma közzétette az első féléves beszámolóját is, a francia autógyártó bevétele 6,4 százalékkal 28,05 milliárd euróra csökkent az első félévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva, míg az operatív eredmény 13,6 százalékkal 1,65 milliárd euróra csökkent. A társaság nettó eredménye 970 millió euróra csökkent a korábbi év hasonló időszakának 1,95 milliárd eurós profitjával szemben, miután az idei első félévben a Renault 43,4 százalékos tulajdonában álló Nissan nem tudott hozzájárulni a francia autógyártó eredményéhez.Bár a Renault korábban azt vetítette előre, hogy a devizahatásoktól tisztított árbevétel idén növekedhet majd, azonban a társaság az első féléves számai után lefelé módosította a várakozásait, a menedzsment immár arra számít, hogy a visszaeső kereslet következtében a Renault bevételei 2019-ben a korábbi évhez hasonló szinten alakulhat majd.A Renault árfolyama 2,7 százalékos mínuszban is járt ma reggel, majd a pénteki piacnyitástól távolodva a francia autógyártó részvényei a korábbi esést ledolgozva előző napi záróértékük fölé kapaszkodtak vissza, a Renault árfolyama 0,3 százalékkal került ma feljebb.