Vizsgálják a világ legnagyobb repülőgépeit, miután előkerült a jégből egy felrobbant hajtómű darabja

Két évvel ezelőtt kezdődött a vizsgálat a Grönland felett történt baleset miatt, amikor is a több mint 500 utast szállító repülőgép kénytelen volt egy hajtóművel kevesebbel folytatni az útját (szerencsére senki sem sérült meg és a gép végül biztonságosan földet ért Kanadában). Most előkerült egy alkatrész a jégből, ami újabb bizonyítékokkal szolgált. A légibaleseteket vizsgáló francia ügynökség elmondta a Reutersnek, hogy egy, a felszín alatti fáradásos törést vettek észre a jégből kiemelt darabon, ezért a hajtóművek gyártója ellenőrzésekre készül.A világ legnagyobb utasszállítója, az A380-as hajtóműveinek egy részét a GE, a United Technologies és a Pratt & Whitney gyártja közösen. Az ügyhöz közel álló források szerint felmerült annak a lehetősége, hogy a törést egy gyártási hiba okozta, mégpedig a Pratt & Whitney által gyártott rész a gyanús. A sürgős ellenőrzés több tucat repülőgépet érinthet. A 237 forgalomban lévő A380-as repülőgép több mint 60 százalékának (152 gépnek) a konzorcium szállítja a hajtóművet, a többi géphez a brit Rolls-Royce gyártja a hajtóművet.Az Air France mellett az Emirates, a Qatar Airways, az Etihad és a Korean Air a konzorcium hajtóműveivel felszerelt A380-as gépek legnagyobb üzemeltetői. Az ellenőrzések miatt néhány gép kieshet a forgalomból a szokásos karbantartási munkálatokon kívül.A vizsgálatok még nem zárultak le és elképzelhető, hogy más tényezők is szerepet játszottak a balesetben. Az Airbus egyelőre nem kommentálta a Reuters értesüléseit.