Volt tengernaggyal bővült az IBM igazgatói tanácsa

Howard tengernagy 4 csillagos tengernagyként szerelt le, 35 évet töltött a haditengerészetnél. Korábban a Tengeri Műveletek Vezérhelyetteseként (Vice Chief of Naval Operations) is szolgált. Leszerelése után a George Washington Universityn kezdett tanítani, mint kiberbiztonsági és nemzetközi politikai szakértő.Igazgatósági pozícióját az ex-admirális március 1-jétől tölti be.