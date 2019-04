Erdősítésbe fektet a Shell - Több millió fát ültetnek

Több millió fát ültetne egyebek mellett Hollandiában és Spanyolországban a Shell, ezzel is csökkentendő szénlábnyomát. Az olajtársaság Ausztráliában is hozzájárulna az erdők regenerálásához, Malajziában pedig azok megőrzéséhez. A CNBC által ismertetett terv szerint Hollandiában több mint 12 év alatt több mint 5 millió fát ültet a társaság, míg Spanyolországban már ez év végéig 300 ezer fa ültetését támogatja egy 300 hektáros területen a helyi erdészetekkel együttműködve.A Shell mindemellett megújuló alapú energiatermelésbe, energiatárolásba és egyebek mellett az elektromos jármű töltő infrastruktúra fejlesztésébe is jelentős beruházásokat hajt végre annak érdekében, hogy három év alatt 2-3 százalékkal csökkenthesse nettó karbonlábnyomát. Az ökoszisztémába, vagyis az erdősítésbe történő beruházással a vállalat az általa termelt és értékesített olaj és gáz elégetésekor megvalósuló szén-dioxid-kibocsátást ellentételezné.Az olajcég mindemellett azt is lehetővé teszi hollandiai benzinkútjain benzint tankoló ügyfeleinek, hogy közvetlenül is hozzájáruljanak a fenntarthatósági célok teljesüléséhez. A fogyasztók bizonyos perui és egyesült államokbeli természetvédelmi származó karbon kreditek Shell általi megvásárlását literenként 1 eurócenttel támogathatják.Ben van Beurden vezérigazgató tavaly ősszel már beszélt arról, hogy egy hatalmas erdősítési program segíthet elérni a világ országainak elsöprő többsége által támogatott klímavédelmi cél teljesüléséhez, amelynek értelmében a század végéig 1,5 Celsius-fokban maximalizálnák a globális átlaghőmérséklet emelkedését az iparosodás előtti szinthez képest. Szavai szerint a Párizsi Klímaegyezményben vállalt közös cél elérése érdekében egy új amazonasi esőerdő telepítésére lenne szükség.