Imádják Norvégiában a Teslákat

A norvég közlekedési szövetség friss adatai szerint Norvégiában a 2019 januárja és júniusa között eladott újautók 48,4 százaléka teljes mértékben elektromos autó volt, ami jelentős bővülés ahhoz képest, hogy a teljes 2018-as évben még csak 31,2 százalék volt az arány.Ezzel az egyébként nagy olajtermelő Norvégia magasan az élen áll a világban az egy főre jutó elektromos autó eladás alapján. Az ország célul tűzte ki, hogy a következő évtized közepére leállítja a benzines és dízeles autók eladását, amit jelentős támogatásokkal is megsegít a kormány. Az elektromos autók mentesülnek bizonyos adók alól és az útdíjak is olcsóbbak esetükben.A Tesla a legkeresettebb elektromos autó jelenleg Norvégiában, 3760 darab Teslát vásároltak júniusban Norvégiában, ami a teljes autóeladás (nem csak az elektromos) 24,5 százalékát adta és az első félévet tekintve is a legnépszerűbb márka volt az eladások volumenét tekintve.