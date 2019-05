Megnyomta a vészcsengőt a klímahelyzet miatt az ENSZ-főtitkár

A kibocsátáscsökkentési erőfeszítés hazai energiaszektorra nézve legfontosabb következményeiről a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján is szó lesz. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

az országok 2020 után nem építhetnének széntüzelésű erőművet;

extra árat/adót vetne ki a szénalapú energiahordozók használatára;

2050-re a világ nettó üvegházgáz-kibocsátását nullára csökkentené, vagyis csak akkora emissziót tartana megengedhetőnek, amit a környezet még képes felvenni.

A teljes katasztrófa elkerüléséhez valószínűleg fájdalmas lépésekre is szükség lesz, de sokkal fájdalmasabb lesz, ha nem sikerül elérni a közös klímacélt - mondta a Time magazin által ismertetett interjúban. Az ENSZ-főtitkár elmondása szerint arra fogja kérni a világ vezetőit, hogy hagyjanak fel a fosszilis energiahordozók támogatásával, mivel az üvegházhatás fő felelősének tartott szén-dioxid legnagyobb mennyiségben szén, olaj és gáz égetése során szabadul fel.Az interjúban Guterres elmondta, ezt három fő lépéssel kívánja elérni, javaslata szerintA 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény alapján a világ országainak célja, hogy az évszázad végéig a globális átlaghőmérséklet emelkedését 2, de lehetőleg inkább 1,5 Celsius-fokon belül tartsa az iparosodás előtti szinthez képest. A felmelegedés mértéke már napjainkban is 1 Celsius-fok körül alakul, és egyre általánosabb az a vélemény, mely szerint az sem lenne elegendő a cél eléréséhez, ha az országok teljesítenék az egyezményben vállalt intézkedéseket, ami jelenleg nem mondható el.A tudományos konszenzus szerint a felmelegedés kijelölt szint alatti korlátozása érdekében a század közepéig teljesen meg kellene szüntetni az emberiség üvegházgáz-kibocsátását.Az Európai Bizottság és több EU-tagország ambicionálja a 2050-es teljes dekarbonizációra vonatkozó célt, azonban míg az unió bizonyos tagjai gyorsítanák az energiaátmeneten, addig mások inkább lassabban haladnának. A nagy feltörekvő országokban továbbra is óriási ütemben bővül a fosszilis energiatermelés, az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció pedig a világ gyakorlatilag egyetlen országaként visszakozott a Párizsi Klímaegyezménytől, vélhetően a fosszilis energiaipari lobbi nem kis befolyásoló hatására. A hét elején megjelent hírek szerint a megújuló energiaforrások globális terjedése nem éri el a cél teljesítése érdekében szükségesnek tartott sebességet, a klímaváltozás pedig mintegy egymillió állat- és növényfaj kihalásával fenyeget