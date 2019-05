Olyan átalakulás zajlik a napenergia iparban, ami után csak kullognak a többiek

A digitalizáció magyar energiavállalatok számára jelentett legsürgetőbb teendőiről első kézből tájékozódhat a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A digitalizáció magyar energiavállalatok számára jelentett legsürgetőbb teendőiről első kézből tájékozódhat a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A napenergia ipar területén aktív vállalatok számára kiemelkedően fontos a blockchain technológia, a válaszadók 12 százaléka állította azt, hogy az iparágban szükséges a blockchain alkalmazások bevezetése, ami körülbelül 50 százalékkal magasabb arány, mint ami a szektor más területein jellemző.A technológia alkalmazása ugyan továbbra is kezdeti stádiumban van, de a blockchain alkalmazások várhatóan jelentős hatással lesznek bizonyos területekre, például a decentralizáltan termelt, például napenergia értékesítésére, a fogyasztásmérésre vagy a számlázásra.Más digitális technológiák már ma is integráns részét képezik az iparágnak, így például a drónok, amelyeket az eszközök ellenőrzésétől a műholdas adatok felhasználásával történő feltérképezésig számos célra alkalmaznak. A válaszadók 33 százaléka szerint a drónok jelentős hatást gyakorolnak tevékenységükre, ami mintegy harmadával magasabb, mint az energiaszektor átlaga.Problémát jelent ugyanakkor a standardok viszonylagos hiánya, különösen az értékesítési-kereskedelmi tevékenységüket illetően.A napenergia ipar hagyományosan nagyon nyitott új digitális technológiák elfogadására és alkalmazására, aminek jelentős részben a növekedésük is köszönhető. Míg számos iparágban éppen ennek a nyitottságnak a hiánya a fő akadálya a digitalizációnak, addig a napenergia iparban ez a kutatásban megkérdezetteknek mindössze 13 százaléka szerint az elsődleges gát, ami a jelentés szerint a legalacsonyabb arány az egész energiaszektorban.A kutatás világszerte összesen csaknem 2000, az energiaszektorban tevékenykedő mérnök és cégvezető megkérdezésével készült.