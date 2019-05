Olyan tempóban éli fel erőforrásait az EU, mintha nem lenne holnap

A fenntarthatósági szempont erősödéséről, valamint az EU energia- és klímapolitikájáról szó lesz a Portfolio Clean Energy & Disruptive Trends Summit 2019 című, június 4-i konferenciáján is. Még nem késő jelentkezni! ÁTTEKINTÉS

Az emberi tevékenység aktuális szintjének fenntartásához az EU-ban annyi erőforrásra lenne szükség egy év alatt, amennyit közel 3 Föld tudna biztosítani. Összevetésül, a globális túlfogyasztás napja tavaly minden addiginál korább, augusztus elsején volt, de az EU még ennél is csaknem kétszer gyorsabban éli fel a jövőt a WWF és a Global Footprint Network friss jelentése szerint. Az EU mindössze a Föld népességének 7 százalékát teszi ki, fogyasztása a bolygó "biokapacitásának" csaknem 20 százalékára rúg.A Föld természeti tőkéjének szélvész gyors felélése gyakorlatilag azt jelenti, hogy az EU május 10. utáni szén-dioxid-kibocsátásából már semennyit sem tud felvenni a bolygó, illetve annak EU-ra eső része, de azt is, hogy az ezen dátum után megvalósuló erdőirtásokat, túlhalászatot és talajpusztítást már semmilyen mértékben nem képes regenerálni a Föld.Miközben az EU a megújuló energiaforrások terjedésében globálisan élen jár, és az Európai Bizottság ambiciózus terve szerint 2050-re teljesen felszámolnák az EU szén-dioxid-kibocsátását, a tagállamok kormányai számára a fenntartható gazdaságra való átállás nem számít top prioritásnak, dacára annak, hogy a tudományos, civil és üzleti szférából egyre erősebb igény formálódik meg erre. A 28-ból 8 tagország közös állásfoglalásban sürgetett ambiciózusabb klímavédelmi célokat az EU-ban, ugyanakkor mások inkább lassítanák a tempót.A héten emellett is több figyelemfelhívó hír jelent meg a témában, az ENSZ-főtitkár arról beszélt , ha az emberiség nem teszi meg a szükséges fájdalmas lépéseket, totális katasztrófa vár nem csak a természetre, de a civilizációra is. A hét elején megjelent hírek szerint a megújuló energiaforrások globális terjedése nem éri el a cél teljesítése érdekében szükségesnek tartott sebességet, a klímaváltozás pedig mintegy egymillió állat- és növényfaj kihalásával fenyeget