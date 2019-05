Olyan vállalást tett egy magyar város, ami felszámolná a légszennyezettséget

Leeds, Egyesült Királyság

Dublin, Írország

Velika Gorica, Horvátország

Budaörs, Magyarország

Padova, Olaszország

Madrid, Spanyolország

Wroclaw, Lengyelország

Eskisehir, Törökország

A vállalás keretében a városok együttműködve fejlesztenek és vezetnek be egy, az épített környezet felújítására és korszerűsítésére vonatkozó keretmegállapodást, amelynek fő célja a karbonemisszó - amelynek zömét a szén-dioxid-kibocsátás adja - drámai csökkentése. A terv ugyanakkor a helyi gazdaság és a lakók jólétének javítását is szolgálná.A megállapodás értelmében a következő években a városok a helyi adatokra hivatkozva az országos politikai döntéshozóknál is lobbiznának annak érdekében, hogy hasonlóan ambiciózus szabályozást dolgozzanak ki az országos épületállományra is.A vállalás összhangban áll az Egyesült Nemzetek Szervezetének Éghajlat-változási Kormányközi Testülete (IPCC) által meghatározott céllal, mely szerint 2050-ig nullára kell csökkenteni a globális karbonemissziót annak érdekében, hogy az évszázad végéig a globális felmelegedés mértéke ne haladja meg a 1,5 Celsius-fokot az iparosodás előtti szinthez képest.A WorldGBC szerint a cél elérése további járulékos előnyökkel járna, mint például az energiaszegénység mérséklése, a települések és a lakások levegőjének minőségjavulása, valamint az egészségügyi és szociális rendszerekre nehezedő nyomás csökkenése.A vállalásban a következő nyolc város vett részt:A Build Upon2 című vállalást a Zöldépítési Világtanács (World Green Building Council - WorldGBC) hívta életre. A program megvalósítását, illetve a WorldGBC-t a városok zöldépítési tanácsai is támogatni fogják, az Európai Klímaszövetség és a Buildings Performance Institute Europe (BPIE) kutatóintézet mellett. Euractiv /edie.net)