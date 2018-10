Zuhanás után éledezik az olajpiac

A keddi zuhanást követően az árfolyamok szerdán is lefelé indultak, majd a kéthónapos mélypontról elmozdulva kora délután néhány tized százalékkal erősödnek. A Brent azonnali jegyzése így ismét 76 dollár felett áll azt követően, hogy a nap folyamán korábban 75,11 dollárig süllyedt.

A WTI árfolyama mintegy 1 százalékkal emelkedve a 67 dollárt közelíti szerda kora délután.

Az előző napi nagy eséshez hozzájárult, hogy az Amerikai Ásványolaj Intézet (API) jelentése szerint a vártnál jóval nagyobb mértékben, 9,9 millió hordóval nőttek az USA nyersolajtartalékai. A kormányzati tartalékadatok megjelenése közép-európai idő szerint szerda délután fél háromkor várható. A november 4-én az iráni olajexportra életbe lépő amerikai szankcióktól ugyan a piaci szereplők továbbra is arra számítanak, hogy jelentősen szűkítik a kínálatot, ugyanakkor más termelők, elsősorban Szaúd-Arábia már most több olajat termel mint korábban, és jelezte, szükség esetén tovább fokozza a kitermelést.Miután az elmúlt hetekben elsősorban az iráni szankciók, illetve a globális olajellátás miatti aggodalom 85 dollár fölé, négyéves csúcsra hajtotta a Brent árfolyamát, októberben azonban fordulat következett be a befektetői hangulatban. Ezt követően az árakat az általános részvénypiaci esés mellett az emelkedő tartalékokról és a kitermelés bővüléséről szóló híreken túl a globális kereslet esetleges gyengülésével kapcsolatos aggályok is nyomás alá helyezték. A globális gazdasági növekedési kilátások alakulásával összhangban a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) lefelé módosította a 2019-es olajkereslet-növekedési előrejelzését.A fordulatot megelőzően egyre több várakozás számolt azzal, hogy az olaj árfolyama akár már idén elérheti a 100 dollárt zömmel az iráni szankciók hatására, most azonban a befektetők ismét óvatosabbá váltak a kilátásokkal kapcsolatban. Ezzel együtt továbbra is vannak olyan előrejelzések, amelyek az olajárak felpattanásával számolnak még idén, például a Morgan Stanley szerint a Brent árfolyama az év vége előtt 85 dollárig emelkedhet. Hosszabb távon, 2019-re azonban továbbra is inkább esésre számítanak a piacon, így Norbert Rücker, a Julius Baer Reuters által idézett elemzője szerint is ez várható a feltörekvő piaci kereslet valószínűsíthető gyengülése, valamint a termelés, jelentős részben a palaolaj-termelés fokozatos bővülése hatására.