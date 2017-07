Össztűz alá vették a félelmetes ütemben terjedő piramisjátékot

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Keresik a "főkolompost"

Az ilyen sémákban a befektetők egyszerre a bűnelkövetők és az áldozatok is. Egyértelmű, hogy ez egy Ponzi-séma.

Hamis engedéllyel is próbálkoztak

Európai hatóságok is figyelmeztettek

Még áprilisban kezdtek el leszámolni a OneCoinnal az indiai hatóságok; ekkor egy csapat értékesítőt tartóztattak le egy termékbemutató előadás után. Közel 30 ember ellen emeltek vádat, köztük Ruja Ignatova, a minden jel szerint hamis kriptopénz feltalálója ellen is - számol be az Indian Express Navi Mumbai rendőrfőnök-helyettese így kommentálta az ügyet:A vádirat szerint 35 számlán 12 millió dollárnyi vagyont találtak, ami a piramisjáték-gyanús befektetéshez köthető Indiában, eddig összesen 4 milliót foglaltak le ebből a hatóságok. Az értékesítők a befektetőket azzal hitegették, hogy majd 2018-ban egy hatalmas összeget kapnak kézhez.Eddig 23 embert kapcsoltak le eddig Indiában, még hatot keresnek, elsősorban szenior értékesítőket és magát Ignatovát is.Vietnamban azzal próbált a társaság érvényt szerezni magának, hogy hamisítottak maguknak egy felügyeleti engedélyt , mondván, hogy van engedélyük pénzügyi szolgáltatást nyújtani az ázsiai országban - számol be a Coin Telegraph A vietnami kormány hivatalos szervei gyorsan megcáfolták ennek hitelességét: mind az aláírás, mind pedig a pecsét hamis volt a dokumentumon és a cégnek nincs engedélye pénzügyi tevékenységet végezni az országban. Az ügy miatt Vietnam hivatalos vizsgálatot kezdett a Ponzi-gyanús befektetési szolgáltató ügyeivel kapcsolatosan.Közben az osztrák felügyelet (FMA) figyelmeztetést tett közzé a weboldalán : a szófiai székhelyű OneCoin Ltd. nem rendelkezik a megfelelő engedélyekkel ahhoz, hogy pénzügyi szolgáltatást nyújtson az országban.Olaszországban pedig egy csomó másik cég mellett felkerültek a tőzsdefelügyelet listájára , amely az engedéllyel nem rendelkező szolgáltatókat közli.Korábban számos másik ország - köztük Magyarország is - adott ki figyelmeztetést vagy indított vizsgálatot a OneCoin tevékenységét illetően: