Ki a 10 legdrágább ma élő női képzőművész?

- A japán "pöttyöző“ művésznő számára nem 2017 lesz az első sikeres év, miután a Hirshhorn Múzeum és a washingtoni Szoborpark is befogadta műveit. A Hirshhornban bemutatott retrospektív kiállításának akkora sikere volt, hogy a múzeum kénytelen volt ingyenes, időponthoz rögzített jegyeket kibocsátani, és további 120 önkéntest alkalmazni a kiállítás ideje alatt. Kusama az aukciós piacon is töretlen. Két éve a Christie's New Yorkban 7,3 millió $-ért értékesítette az 1960-radatált No. 28 alkotását.

Yayoi Kusama: Give Me Love (részlet) (2013)

- Sherman folytatja a kísérletezést azzal a szerepjátékkal, amibe még a 70-es években kezdett, a fekete-fehér fényképeket viszont színesek váltották fel. Leghíresebb sorozata, az 1977-ben készült Untitled Film Stills 6,7 millió $ értékben kelt el szintén két éve a Christie's New York-i házában.

Cindy Sherman: Untitled No.228 (1990)

- Bridget Riley-nél talán senki nem használta fel jobban a színeket, hogy játszon a vizualitás jelenségeivel. Op-art festményei a mai napig nagy népszerűségnek örvendenek. Tavaly júniusban egy szürke, az 1966-os Untitled (Diagonal Curve) munkája a becsült értékén felül, 5,7 millió $-ért talált gazdára a Chirstie's londoni házának aukcióján. Eddig 15 festményét adták el 1 millió $ felett, és van még egy 5 millió $-nál többet érő festménye.

Bridget Riley: Ra 2 (1981)

- Kétség sem fér Dumas figuratív festményeinek zsenialitásához. Sikerének egyik mutatója a The Visitor (1995) eladási ára, amely 2008 júliusában 6,3 millió $-ért kelt el a The Sotheby's londoni aukcióján. Az Amszterdamban élő afrikai születésű festőnő második legdrágább képe a The Teacher (1987), amely szintén Londonban talált új gazdára 3,3 millió $ értékben a Christie's által.

Marlene-Dumas: Wall-Weeping (2009)

- A brit festőnő kedvelt témái közé a természet, az állatok, az utóbbi időben pedig a kicsapongástól és kiéhezettségtől pulzáló világ. The Pyjama Game (1997-1998) olajfestményéért 1,3 millió $ fizettek 2007 májusában a Christie's New York-i aukcióján.

Cecily Brown: HighSociety (1998)

- Mehretu vad, gyakran széles vászonra festett munkái egy külső tér építészeti tervrajzát idézik. Megszerezni egy-egy festményét igen sok gyűjtő szeretné, így azonnal új gazdára találnak a piacon megjelenő művei. A rekordot a Retopistics: A Renegade Excavation (2001) festménye tartja, ami két-és-félszer a felső becslési érték felett kelt el mintegy 4,6 millió $ értékben a New York-i Christie's 2013 májusában tartott árverésén. Máig 15 művét adták el egyenként 1 millió $ feletti összegért.

Julie Mehretu: Excerpt (suprematist evasion) (2003)

- Saville első gyűjtője Charles Saatchi volt, aki meghozta Saville hírnevét, a művésznő pedig felfedezése óta egyre erősebb festményeket készít. Shift (1996-1997) festménye az eddigi legmagasabb árat megütő, 9 millió $-ért elkelő festménye, ami jelenleg a kínai Wang Wei és Liu Yiqian gyűjteményét gazgdagítja.

Jenny Saville: Closed Contact (1995-1996)

- Peyton a művészek körében olyan, akár egy rock-sztár. A szerepét csak megerősíti, hogy portréit gyakran zenészekről készíti, és álatlában véve a hírességekről készített portréi által ismert. Ben (Villa d'Este) (2002) műve 1,7 millió $ értékben kelt el a Sotheby's New York-i házában 2014 tavaszán. Leonardo DiCaprio-ról készült portréja, a Leonardo, February 2013 (2013) a New York-i Christie's-nél 1 millió $ felett cserélt gazdát.

Elisabeth Peyton: Burkhard Riemschneider (1995)

- Celmins a fotórealisztikus festményeiről híres, különösen ahogyan az óceán felszínét vagy a sivatagot ábrázolja. 2014-ben a Burning Plane (1965) alkotása 3,4 millió $ áron kelt el ellentétben az 1,2 millió $ felső becslési értékkel.

Vija Celmins: Ocean (2005)

- A német konceptuális festőnő leggyakrabban a nőiség és a kultúra témáját dolgozza fel műveiben. Untitled (in 2 parts) (1985-88) alkotását 4,9 millió $-ért árverezték el a Sotheby's aukciós háznál két évvel ezelőtt. Akötött gyapjúból készült Made in Western Germany (1987) műalkotása 1,8 millió $ értékben talált gazdára.

Rosemarie Trockel: Untitled (Homage to Bridget Riley) (1988)

Forrás: artnet.comSzerző: sengaga, műtárgy.com