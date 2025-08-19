  • Megjelenítés
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?

Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a tegnap este Washingtonban zajló eseményeket értékeltük, külön kiemelve az Ukrajnának nyújtott amerikai védelmi garanciák lehetőségeit. A témában Ács Bence, a Portfolio Globál rovatának elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében a kormány szocho csökkentési tervéről volt szó. Arról, hogy milyen nehézségei lehetnek egy ilyen lépésnek, hogyan illeszkedik a kormány adópolitikájába és mit érzékelhetnek belőle a munkavállalók, Horváthné Szabó Beát, a Moore (Mór) Hungary adótanácsadási üzletágának együttműködő partnerét kérdeztük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Ukrajna – (01:20)
  • Szocho – (13:09)

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Aaron Schwartz

