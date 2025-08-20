Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Csütörtökön kezdődik a Jackson Hole-i konferencia, amely már számos alkalommal komoly trendeket indított el a kötvény- és részvénypiacokon. A mostani helyzet különösen pikáns: romló munkaerőpiac, emelkedő infláció, csúcson lévő tőzsdék, kitörni készülő kötvényhozamok, emelkedni nem tudó arany és döntési pontnál lévő dollár. Szinte adja magát a piaci setup, hogy nagy dolgok történjenek a következő hetekben. Mutatjuk, mi várható a világ legfontosabb jegybanki találkozóján.

Pénteken és szombaton tartják az év legfontosabb jegybanki konferenciáját Jackson Hole-ban. Tudjuk, hogy a jegybanki konferencia említésére a legtöbb olvasó szeme lecsukódik, de most kivételesen érdemes figyelni.

Az USA-ban éppen nagy dolgok történnek. Lehet, hogy recesszióban van a gazdaság, lehet, hogy újra gyorsul az infláció, és nem lehet, hanem biztos, hogy rekord drágák az amerikai részvények – miközben a kötvénypiacon is bőven akadna hiba.

De ha ez nem lenne elég, a dollár egy 20 éves trendvonalon egyensúlyoz. Ha megindul, nagy trendeket vihet magával. Mutatjuk a Fed dilemmáját, és azt is, hogyan kereshetünk rajta.