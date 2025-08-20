Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Pénteken és szombaton tartják az év legfontosabb jegybanki konferenciáját Jackson Hole-ban. Tudjuk, hogy a jegybanki konferencia említésére a legtöbb olvasó szeme lecsukódik, de most kivételesen érdemes figyelni.
Az USA-ban éppen nagy dolgok történnek. Lehet, hogy recesszióban van a gazdaság, lehet, hogy újra gyorsul az infláció, és nem lehet, hanem biztos, hogy rekord drágák az amerikai részvények – miközben a kötvénypiacon is bőven akadna hiba.
De ha ez nem lenne elég, a dollár egy 20 éves trendvonalon egyensúlyoz. Ha megindul, nagy trendeket vihet magával. Mutatjuk a Fed dilemmáját, és azt is, hogyan kereshetünk rajta.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés