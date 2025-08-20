  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Közeledik az igazság pillanata: eldőlhet, milyen éved lesz a tőzsdén

Csütörtökön kezdődik a Jackson Hole-i konferencia, amely már számos alkalommal komoly trendeket indított el a kötvény- és részvénypiacokon. A mostani helyzet különösen pikáns: romló munkaerőpiac, emelkedő infláció, csúcson lévő tőzsdék, kitörni készülő kötvényhozamok, emelkedni nem tudó arany és döntési pontnál lévő dollár. Szinte adja magát a piaci setup, hogy nagy dolgok történjenek a következő hetekben. Mutatjuk, mi várható a világ legfontosabb jegybanki találkozóján.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Pénteken és szombaton tartják az év legfontosabb jegybanki konferenciáját Jackson Hole-ban. Tudjuk, hogy a jegybanki konferencia említésére a legtöbb olvasó szeme lecsukódik, de most kivételesen érdemes figyelni.

Az USA-ban éppen nagy dolgok történnek. Lehet, hogy recesszióban van a gazdaság, lehet, hogy újra gyorsul az infláció, és nem lehet, hanem biztos, hogy rekord drágák az amerikai részvények – miközben a kötvénypiacon is bőven akadna hiba.

De ha ez nem lenne elég, a dollár egy 20 éves trendvonalon egyensúlyoz. Ha megindul, nagy trendeket vihet magával. Mutatjuk a Fed dilemmáját, és azt is, hogyan kereshetünk rajta.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility