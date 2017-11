Idén kirobbanó siker volt, újra elsütheti a trükköt Magyarország

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Bejött a csere, tízmilliárdokat spóroltunk

a 4-6,5 százalékos éves hozammal bíró dolláralapú papírok helyett 2% alatt adósodott el euróban az ország.

az egymilliárd eurós mennyiségnél a teljes megtakarítás 80 milliárd forint volt, ami már jelentős összeg.

Bőven van még mit visszavenni, miért ne ismételjük meg?

Egymilliárd euró értékben cserélt le dollárkötvényeket az ÁKK október elején, ami azt jelentette, hogy 1,17 milliárd dollár értékben vásároltak vissza papírokat összesen öt különböző sorozatból, amivel párhuzamosan ugyanekkora összegben új eurókötvényeket adtak el. Így egyrészt teljesült a cél, hogy ne növekedjen az adósságon belül a deviza részaránya, ugyanakkor viszont jelentős megtakarítást lehetett elérni, hiszenAz első hírek még 1,9%-os euróhozamról szóltak, azóta az ÁKK oldalára felkerült összesítő táblázatban 1,75%-os érték szerepel.A tranzakció után Varga Mihály bejelentette, hogy a kötvénycsere az alacsonyabb kamatokon keresztül 50 milliárd forintos megtakarítást jelent a költségvetésnek, majd Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója hozzátette, hogy ezen felül a korábbi swapügyletek lezárása és a kamatkifizetések nettó 30 milliárd forintos nyereséget okoztak, vagyisA konkrét pénzbeli megtakarításon felül pedig a devizacserének volt még egy nem elhanyagolható pozitív következménye:. Az adósságkezelő ugyanis szándékosan rövid, öt évnél rövidebb dolláralapú papírokat vásárolt vissza, miközben a kibocsátott új eurókötvény futamideje tíz év. Ez pedig önmagában növeli az adósság fenntarthatóságát.Jogos lehet a kérdés, hogy a dollárt mi értelme volt euróra cserélni. Ennek oka az, hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben sokkal jobban megéri euróban eladósodni, érezhető különbség van ugyanis az amerikai és az európai hozamok között. Ez pedig a Fed és az EKB eltérő kamatciklusával magyarázható: miközben az amerikai jegybank már javában emelgeti a kamatot, Frankfurtban még csak azon gondolkodnak, hogyan lehet szép lassan és problémamentesen visszavonulni a stimulusból.Az októberi tranzakció sikerét jelzi, hogy a befektetők majdnem háromszor ennyi dollárkötvényt is hajlandók lettek volna visszaadni, 3 milliárd dollár volt a kereslet a visszavásárlás során, az új eurókötvényekre pedig ötszörös volt a túljegyzés. Vagyis ennél nagyobb is lehetett volna a csere, amivel arányosan a megtakarítás is lényegesen nagyobb lehetett volna. Valószínűleg nem véletlen, hogy a tranzakció után az erre vonatkozó kérdésre válaszolva a nemzetgazdasági miniszter sem zárta ki, hogy akár 2018-ban is legyen hasonló művelet a piaci helyzet függvényében. Varga Mihály elmondása szerint most azért választották az egymilliárd eurós összeget, mert ekkora devizakibocsátás szerepelt az ÁKK éves tervében. Persze emellett könnyen benne lehetett az is, hogy ekkora összeggel lehetett ideálisan tesztelni a piacot, mit szól egy ilyen kötvénycseréhez.Az új állampapírt egyébként a piac is kedvezően fogadta, nemrég a Societé Generale emelte ki Magyarországgal kapcsolatos elemzésében , hogy már most, alig egy hónappal a kibocsátás után 30 bázisponttal fair értékük felett forognak a másodpiacon az új eurókötvények.Egyébként elcserélni való állampapír még bőven van, az alábbi táblázatban foglaltuk össze a jelenleg a piacon lévő magyar dollárkötvényeket, melyeknél hasonló kamatmegtakarítás miatt szóba jöhetne egy ilyen lépés:

A fő cél továbbra is a minél kevesebb deviza lehet

Összesen, hiszen magas kamatozású, dollárban van, ezért megérheti lecserélni. Persze ha az összes előnyt ki akarjuk aknázni, akkor főleg a rövid papírokban érdemes gondolkodni, hiszen ezekkel érhető el a futamidő hosszabbodása is. Így a 2041-es dollárkötvény vélhetően rögtön kiesik a körből. De az a papír mindössze 1,25 milliárd dollárt, a teljes mennyiség tíz százalékát teszi ki.Ha csak a mostani visszavásárlásban érintett sorozatokkal foglalkozunk, akkor is. Vagyis akár az ideinél nagyobb lépésre is lenne lehetőség jövőre. Ehhez persze arra is szükség van, hogy ne kezdjenek gyorsan emelkedni az európai hozamok, hiszen akkor érdemes belevágni a cserébe. Látva az EKB eszközvásárlási programjának lassú leállítását, erre van is jó esély.Persze ahogy az idén, úgy valószínűleg jövőre is kínosan ügyelni fog az ÁKK arra, hogy ne emelkedjen a devizaadósság összege. Úgy hírlik, hogy ez nem is elsősorban a kormány, hanem inkább az MNB törekvése, a jegybank őrködik éberen. Éppen ezért egy esetleges dollár-euró kötvénycsere másik feltétele az, hogy ne legyen jelentős a devizalejárat az adott évben. Akkor ugyanis van arra esély, hogy a lejáratot a korábbi évekhez hasonlóan sikerül majd forintkibocsátással fedezni, és maradhat mozgástér egy esetleges új devizakötvény eladására. Ha ugyanis akkora lenne a lejárat, hogy a forintpiac azt nem bírná el, akkor az éves finanszírozáshoz is kellene kibocsátani állampapírt devizában, az pedig az új eurókötvényekkel párosulva már lehet, hogy túl nagy mennyiség lenne, nehezebben (és magasabb hozam mellett) szívná fel a piac. Az idei csere sikerének egyik kulcsa is az lehetett, hogy évek óta nem volt új eurókötvényünk, ezért a befektetők "ki voltak éhezve" az új kibocsátásra, ami megdobta a keresletet. Vagyis az sem feltétlenül jó megoldás, ha túlterheljük a piacot kibocsátásokkal.A devizalejáratok szempontjából a 2018-as év ideális lesz, hiszen nagyjából az ideivel megegyező mértékű, 2,2 milliárd eurós lesz a lejárat az ÁKK statisztikája szerint. Azt pedig már láttuk, hogy ekkora mennyiséget a lakossági eladások felpörgetésével gond nélkül lehet forintból is finanszírozni, ráadásul az idén az első kilenc hónapban az ÁKK feltűnően visszafogta az értékesítést a nagybani piacon, így ott még vannak komoly tartalékok.

Vagyis ha a nem túl jelentős devizalejáratot sikerül ismét forint forrás bevonásával fedezni, akkor nyílhat tér akár 1-2 milliárd eurós újabb kötvénycsere lebonyolítására, amivel optimális esetben megint tízmilliárdokat spórolhat meg a magyar állam. Látva az októberi tranzakció sikerét, az lenne a meglepő, ha ezt nem próbálnák meg. Erről azonban hivatalosan leghamarabb az ÁKK év végén megjelenő 2018-as finanszírozási tervéből tudhatunk majd meg részleteket, amikor az adósságkezelő felfedheti a lapjait, hogy mekkora összegű devizakibocsátással számolnak jövőre.