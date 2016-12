Itt a Deutsche Bank nagy bejelentése: megúszták a legrosszabbat

A legnagyobb német bank közlése szerint pénzügyileg a következőképpen hat rá az ügy:Negyedik negyedéves eredményszámait február 2-án ismertheti a pénzintézet.

Összességében ez első látásra jóval kedvezőbb forgatókönyv, mint amire korábban számítani lehetett, igaz, a bank már korábban jelezte, hogy a szeptemberben jelzett 14 milliárd dollárnál jóval kisebb büntetés kiharcolása érdekében folytat tárgyalásokat.



A büntetés összege és időbeni elosztásának módja jelentősen csökkenti a tőkeemelési kényszert a Deutsche Banknál, persze kizárni ennek lehetőségét továbbra sem lehet, sok múlik a következő negyedévek eredményességén és a bank eszközeladásainak sikerességén is.



A legfontosabb hatása a megegyezésnek az lehet, hogy valószínűleg sikerül elkerülnie a korábban még nagyon is reálisnak tűnt durva megingást az európai és a globális bankszektornak: egy nélkülözhetetlen szereplőjének sikerült megúsznia ezúttal a legrosszabbat.



A bejelentés időzítése is bölcsnek tűnik: a karácsony előtti alacsony forgalomban, a szokásosnál kisebb általános piaci figyelem mellett, még év vége előtt sikerült pontot tenni az ügyre.